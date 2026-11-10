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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со стрельбой в Кракове

Политика Новость 10 ноября 2026 12:52 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со стрельбой в Кракове
Фото: МИД Азербайджана
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со стрельбой, произошедшей в польском городе Краков и повлёкшей за собой человеческие жертвы и многочисленные ранения.

Об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Министерство выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"В это трудное время наши мысли с народом Польши", - говорится в публикации.

Напомним, что 7 ноября в полдень в центре Кракова произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 2 иностранных гражданина, еще 15 человек получили ранения.

Открывший огонь мужчина был ранен при задержании и впоследствии скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела его родителей и сестры.

Происшествие расследуется как террористический акт. В Польше объявлен общенациональный траур.

После теракта сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали 5 человек, которые могли представлять потенциальную угрозу.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, деятельность задержанных в социальных сетях была расценена как потенциальный источник угрозы.

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