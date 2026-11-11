Узбекистан и Финляндия нацелены на рост торговли и промышленных связей

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Финляндии Александр Стубб обсудили расширение двусторонней торговли и ускорение совместных проектов стран в сферах металлургии, энергетики и геологии на встрече на полях 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье (Турция) в среду.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Стубба в Узбекистан в прошлом году.

Особое внимание было уделено увеличению объемов двусторонней торговли, ускорению совместных проектов в ключевых отраслях промышленности, а также расширению сотрудничества в области охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.

Президенты также подчеркнули важность проведения очередного заседания межправительственной комиссии и двустороннего бизнес-форума в начале 2027 года.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября и объединяет мировых лидеров, представителей правительств и международных организаций для обсуждения вопросов смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним, климатического финансирования и реализации Парижского соглашения. Президент Шавкат Мирзиёев принимает участие в конференции.

Встреча с Президентом Финляндии стала одним из дипломатических мероприятий в рамках участия Президента Узбекистана в COP31. Он также провел переговоры с лидерами ряда других стран и главами международных организаций, направленные на укрепление двусторонних партнерств, развитие инвестиционного сотрудничества стран и обсуждение совместных подходов к решению климатических и экологических проблем.