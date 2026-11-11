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Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями

Азербайджан Новость 11 ноября 2026 00:00 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Национальная сборная Азербайджана, успешно выступившая на 39-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатике, который проходил в китайском городе Нанкин, вернулась на родину.

Азербайджанские спортсмены завоевали на престижных соревнованиях одну золотую и две серебряные медали.

Сборная Азербайджана по акробатике в составе Михаила Малкина, Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова в третий раз подряд стала чемпионом мира.

Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов, выступавшие в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте, завоевали свою первую серебряную медаль чемпионата мира.

Еще одну серебряную награду в индивидуальных соревнованиях по акробатике завоевал Тофиг Алиев. Для него эта медаль также стала первой на мировом первенстве в индивидуальном зачете.

Призеров чемпионата мира в аэропорту встретили родные и близкие, представители СМИ и Федерации гимнастики Азербайджана.

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