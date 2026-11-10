Токаев призвал стандартизировать правила орфографии казахского языка до конца 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстану необходимо стандартизировать правила орфографии казахского языка и обновить словари до конца 2027 года.

Об этом во вторник заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на 10-м съезде Международного общества "Казак тили", сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

Токаев отметил, что в настоящее время некоторые слова, понятия и термины используются по-разному, что создает путаницу и нарушает единообразие языка.

По его словам, этот вопрос требует системного подхода, в том числе пересмотра правил орфографии и обновления словарей. Президент напомнил, что официальный орфографический словарь казахского языка был утвержден еще в 1983 году указом Президиума Верховного Совета.

Несмотря на то что с тех пор было издано несколько словарей, ни один из них не получил утверждения на государственном уровне и не приобрел юридической силы. Токаев обратил внимание, что в некоторых соседних странах подобные академические издания обновляются каждые пять лет, и подчеркнул необходимость безотлагательно пересмотреть научные основы казахской орфографии.

Президент заявил, что эту работу следует завершить до конца следующего года. Он предложил создать специальную рабочую группу с участием профессиональных лингвистов, исследователей, экспертов и представителей общественности. Координировать ее деятельность, по его словам, должна Администрация президента.

Токаев также призвал придерживаться взвешенного подхода к развитию казахской лексики, особенно при введении новых терминов и переводе иностранных понятий.

Он отметил, что ряд казахских слов, которые ранее редко использовались, получили широкое распространение в качестве эквивалентов таких понятий, как концепция, принцип, план, стипендия, стажировка, универсальный, системный, удобрение, беженец, терроризм, интернет и искусственный интеллект.

Вместе с тем Токаев поставил под сомнение необходимость искусственного создания казахских аналогов для некоторых повседневных слов. В частности, он упомянул предлагаемые варианты перевода таких слов, как пианино, балкон, фонтан, душ, капуста, газета и лифт, отметив, что подобные замены могут быть необязательными.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность растущим использованием арабских слов вместо традиционной казахской религиозной лексики. По его мнению, профессиональные лингвисты должны изучить этот вопрос и представить взвешенные выводы.

Токаев подчеркнул, что Казахстану необходима универсальная и доступная цифровая система в области лингвистики, которая позволит обеспечить единообразное использование языка.

Предлагаемые реформы он связал с более широкими задачами развития казахского языка как языка науки и производства. По словам президента, университетам следует уделять больше внимания исследованиям на казахском языке, а стране необходимо повысить качество учебников и учебных материалов по таким направлениям, как инженерное дело, медицина, право, экономика и естественные науки.