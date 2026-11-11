Россия и Кыргызстан обсудили новые направления экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11 ноября в рамках рабочего визита в Россию провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Кыргызстана.

Как сообщается, Жапаров поблагодарил российского коллегу за традиционно теплый прием кыргызской делегации и личное внимание к развитию двусторонних отношений. Он отметил, что достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря доверительным отношениям между лидерами и конструктивному диалогу.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул значительный потенциал кыргызско-российского сотрудничества и подтвердил готовность Москвы к дальнейшему расширению взаимодействия по ключевым направлениям.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы углубления стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, сотрудничеству в энергетике, промышленности и финансовом секторе, а также укреплению взаимодействия в сфере образования.

Лидеры двух стран отметили высокий уровень двусторонних отношений и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе посредством реализации совместных инициатив и проектов.

Жапаров подчеркнул необходимость эффективного использования имеющихся возможностей для укрепления взаимодействия и придания дополнительного импульса совместным проектам.