Кредиты, выданные в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана, выросли на 81,6%

БАКУ/ Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) объем кредитов, выданных банками Ирана предприятиям промышленного и горнодобывающего секторов, увеличился на 81,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на расчеты на основе статистики Центрального банка Ирана, за 7 месяцев иранские банки выдали кредиты промышленному и горнодобывающему секторам на сумму 32,1 квадриллиона риалов (около 12,5 миллиарда долларов). В то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17,7 квадриллиона риалов (около 9,34 миллиарда долларов).

Согласно статистике, за 7 месяцев на пополнение оборотного капитала в указанных секторах было выдано кредитов на сумму 28,5 квадриллиона риалов (около 15 миллиардов долларов).

Согласно статистическим данным, за указанный период на создание предприятий в промышленном и горнодобывающем секторах было выдано кредитов на сумму 2,2 квадриллиона риалов (около 1,16 миллиарда долларов).

Кроме того, за 7 месяцев на развитие промышленного и горнодобывающего секторов было выдано кредитов на сумму 1,09 квадриллиона риалов (около 575 миллионов долларов).

Отмечается, что за указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана на цели самозанятости было выдано кредитов на сумму 154 триллиона риалов (около 81,4 миллиона долларов), а на приобретение личных средств — 137 триллионов риалов (около 72,5 миллиона долларов).

Согласно статистике, в указанных секторах на ремонтные работы было выдано кредитов на сумму 26,7 триллиона риалов (около 14 миллионов долларов), на приобретение жилья — 4,36 триллиона риалов (около 2,3 миллиона долларов), а на безвозмездной основе — 99 миллиардов риалов (около 52,2 тысячи долларов).

Добавим, что за 7 месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты в различных секторах на общую сумму 71,5 квадриллиона риалов (около 37,8 миллиарда долларов). Объем выданных за этот период кредитов увеличился на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие пять месяцев — из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.