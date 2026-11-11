Еще один нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - армия Ирана

БАКУ/ Trend/ - Минувшей ночью еще один нефтяной танкер наткнулся на мину при попытке пройти через восточную часть Ормузского пролива, объявленную запретной зоной.

Об этом сообщили в армии Ирана.

"В результате подрыва нефтяного танкера, нарушившего установленные правила, произошли взрыв и пожар", - заявили в иранской армии.

Там отметили, что Военно-морские силы страны внимательно следят за ситуацией в восточной части Ормузского пролива и держат ее под контролем.

"Иранская армия уже неоднократно предупреждала судовладельцев о том, что для безопасного прохода через Ормузский пролив необходимо координировать действия с Вооруженными силами Ирана и соблюдать правила судоходства", - говорится в сообщении.

Напомним, очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.