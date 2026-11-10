Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане возросли

БАКУ/Trend/ - В январе — сентябре этого года в Азербайджане за счет видов обязательного страхования было собрано 255,611 миллиона манатов страховых премий.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центробанка Азербайджана, это на 19,8 миллиона манатов, или на 7,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам обязательного страхования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли примерно на 20,4 миллиона манатов, или на 19,3 процента, достигнув 125,786 миллиона манатов.

Таким образом, в январе — сентябре этого года на рынке обязательного страхования на каждые собранные 100 манатов страховых премий клиентам было выплачено 49,2 маната.

Несмотря на снижение страховых премий по обязательному страхованию, в общих показателях по страховому рынку страны зафиксирован рост.

Так, в январе — сентябре 2026 года действующие в Азербайджане страховые компании собрали в общей сложности 1 миллиард 248,485 миллиона манатов страховых премий. Это на 91,2 миллиона манатов, или на 7,9 процента больше показателя аналогичного периода 2025 года.

В то же время за отчетный период общий объем страховых выплат достиг 882,723 миллиона манатов. В январе — сентябре прошлого года этот показатель составил около 683,9 миллиона манатов. Таким образом, страховые выплаты в годовом сравнении выросли на 198,8 миллиона манатов, или на 29,1 процента.

На общем страховом рынке на выплаты было направлено примерно 70,7 маната с каждых собранных 100 манатов страховых премий.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в январе — сентябре 2026 года первое место по объему страховых премий заняла компания "PASHA Life Insurance". Компания собрала 568,351 миллиона манатов страховых премий, что на 7,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте расположилась компания "PASHA Insurance" с показателем 308,931 миллиона манатов страховых премий. Показатель компании в годовом сравнении вырос на 13,2 процента.

В первую пятерку также вошли "Ateshgah Life Insurance" с 83,579 миллиона манатов страховых премий, "Ateshgah Insurance" с 69,156 миллиона манатов и "Gala Insurance" с 52,581 миллиона манатов. Годовая динамика этих компаний составила соответственно плюс 3 процента, плюс 42,1 процента и минус 17,7 процента.

Наиболее высокий рост по объему страховых премий зафиксирован у компании "Mega Life Insurance". Компания собрала 22,760 миллиона манатов страховых премий, что в годовом сравнении на 84,4 процента больше. Показатель компании "Silkway Insurance" вырос на 47,2 процента, достигнув 6,608 миллиона манатов.

Наряду с этим, страховые премии компании "Azerbaijan Industry Insurance" снизились на 20,1 процента — до 19,781 миллиона манатов, а компании "Gala Insurance" — на 17,7 процента, до 52,581 миллиона манатов.

В рэнкинге компаний по объему выплат первое место также занимает "PASHA Life Insurance". В первые девять месяцев 2026 года компания осуществила страховые выплаты на сумму 548,526 миллиона манатов. Это на 28,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте "PASHA Insurance" с выплатами в размере 130,899 миллиона манатов. Выплаты компании в годовом сравнении выросли на 27,1 процента.

На третьем месте расположилась "Ateshgah Life Insurance" с показателем 87,753 миллиона манатов. Объем выплат компании за год вырос на 84,7 процента. "Ateshgah Insurance" с выплатами на 31,995 миллиона манатов стала четвертой, а "Gala Insurance" с 17,999 миллиона манатов — пятой.

С точки зрения темпов годового роста выплат существенное изменение зафиксировано у компании "Mega Life Insurance". Осуществленные компанией выплаты выросли на 83,3 процента, достигнув 7,058 миллиона манатов. Выплаты компании "Gala Life Insurance" увеличились на 76,4 процента, составив 3,811 миллиона манатов.

Страховые выплаты компании "Agro Insurance" сократились на 61,9 процента — до 1,894 миллиона манатов, а компании "Xalq Life Insurance" — на 12,6 процента, до 3,563 миллиона манатов.