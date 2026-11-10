Казахстан получил первые секции петлевых реакторов для полиэтиленового завода Silleno

БАКУ /Trend/ - На строительную площадку полиэтиленового завода Silleno в Атырауской области Казахстана доставлены первые восемь секций петлевых реакторов - ключевого оборудования установки полимеризации.

Как сообщила национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз", длина каждой секции превышает 67 метров, а вес достигает 77 тонн. Общая масса доставленного оборудования составляет более 600 тонн.

Оборудование перевозилось по сложному мультимодальному маршруту с использованием международных транспортных коридоров. В "КазМунайГазе" назвали эту поставку одной из крупнейших логистических операций в рамках проекта.

Доставка оборудования стала важным этапом реализации проекта, который компания характеризует как крупнейший нефтехимический проект Казахстана.

Для справки, петлевые реакторы - это промышленные установки, в которых этилен преобразуется в полиэтилен посредством каталитической полимеризации. При использовании суспензионного петлевого метода этилен, катализатор и другие компоненты технологического процесса подаются в замкнутую циркуляционную систему, внутри которой смесь непрерывно перекачивается с высокой скоростью.

Катализатор запускает химическую реакцию, в результате которой образуются твердые частицы полиэтилена, взвешенные в жидкой среде.

Непрерывная циркуляция позволяет поддерживать равномерные условия реакции и отводить тепло, выделяющееся в процессе полимеризации. Полученная полимерная суспензия затем отделяется от жидкой среды, высушивается и перерабатывается в гранулы полиэтилена.

Таким образом, реакторы являются центральным элементом производственного процесса, поскольку именно в них происходит основное химическое превращение. Их конструкция и условия эксплуатации влияют на эффективность производства, качество продукции и ассортимент выпускаемых марок полиэтилена.

Отметим, что проект Silleno является одним из крупнейших промышленных проектов Казахстана, направленных на диверсификацию экономики и переход от экспорта сырьевых углеводородов к производству нефтехимической продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Завод расположен в Атырауской области. Объем инвестиций в проект составляет около 7,4 миллиарда долларов, а проектная мощность предприятия - 1,25 миллиона тонн полиэтилена в год. В проекте участвуют "КазМунайГаз", российская компания "СИБУР" и китайская Sinopec.

Сырьем для производства станет этан, извлекаемый из газа месторождения Тенгиз на специально созданном газосепарационном комплексе. Таким образом, предприятие будет напрямую связано с нефтегазовой отраслью Казахстана.

На заводе планируется выпускать более 20 марок полиэтилена. Около 40 процентов продукции составят премиальные марки, предназначенные для производства упаковки, строительных материалов, труб, автомобильных компонентов и других изделий.

Проект имеет и важное торговое значение: в настоящее время Казахстан импортирует полиэтилен, тогда как новое предприятие позволит заместить часть поставок за счет собственного производства.

По данным "КазМунайГаза", около 20-24 процентов продукции планируется направлять на внутренний рынок, а остальную часть - экспортировать, в том числе в страны СНГ, Европу, Китай и Турцию.

Помимо снижения зависимости от импорта, проект призван расширить несырьевой экспорт Казахстана, привлечь международные инвестиции и укрепить промышленное сотрудничество с китайскими и российскими партнерами.

На этапе строительства ожидается создание около 8 тысяч рабочих мест. После ввода предприятия в эксплуатацию, который в настоящее время запланирован на 2029 год, на заводе будет создано около 800 постоянных рабочих мест.