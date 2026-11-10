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Турция и Узбекистан согласовали совместные шаги по защите окружающей среды

Узбекистан Новость 10 ноября 2026 00:46 (UTC +04:00)
Турция и Узбекистан согласовали совместные шаги по защите окружающей среды
Фото: АЗЕРТАДЖ
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Турция и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды.

Документ подписан 9 ноября на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-31) в Анталье.

С турецкой стороны документ подписал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, с узбекской - советник Президента по вопросам экологии и председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов.

В рамках Меморандума о взаимопонимании будут реализованы совместные проекты в таких сферах, как смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, охрана природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий, предотвращение загрязнения воздуха и воды, борьба с опустыниванием и деградацией земель, обработка отходов (включая опасные отходы), развитие экономики замкнутого цикла, а также экологическое просвещение.

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