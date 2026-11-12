В Нью-Йорке при обрушении трехэтажного здания погибли два человека

БАКУ /Trend/ - В результате обрушения трехэтажного здания в Бруклине погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения.

Об этом во время пресс-конференции сказал мэр города Нью-Йорк Зохран Мамдани.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что на данный момент погибли как минимум два жителя Нью-Йорка. Более 10 человек госпитализированы», — заявил он.

Отметим, что здание находилось на границе участка, где велись строительные работы и рытье котлована. В результате обрушения строительная площадка оказалась завалена кирпичами и обломками деревянных конструкций. Как сообщила комиссар пожарной охраны Лилиан Бонсиньоре, всего в результате происшествия пострадали 19 человек