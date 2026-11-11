Кыргызстан предлагает создать фонд по сохранению Иссык-Куля с первоначальным взносом в $10 млн

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан призвал международные организации, страны-доноры и частный сектор поддержать создание международного трастового фонда по сохранению озера Иссык-Куль, первоначальный взнос республики в который составит 10 миллионов долларов.

Об этом в среду заявил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, выступая на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция).

Как сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана, Касымалиев выступил с национальным заявлением на Саммите лидеров COP31 11 ноября.

Он напомнил, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил об инициативе создания международного трастового фонда по сохранению Иссык-Куля 22 сентября 2026 года на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Касымалиев призвал международных партнеров поддержать инициативу, подчеркнув важность сохранения уникальных природных экосистем в условиях нарастающих климатических вызовов.

В своем выступлении глава Кабинета министров также обратил внимание на значительный разрыв между потребностями развивающихся горных стран в финансировании мер по адаптации к изменению климата и объемами предоставляемой международной поддержки.

В этой связи он приветствовал договоренности, достигнутые на последних климатических конференциях, о мобилизации к 2035 году 1,3 триллиона долларов ежегодно на климатическое финансирование, а также трехкратном увеличении финансирования адаптационных мер.

При этом Касымалиев подчеркнул необходимость упростить доступ к климатическому финансированию и устранить административные барьеры, затрудняющие получение поддержки развивающимися странами.

Отдельно он призвал укреплять сотрудничество между горными странами и поддержать проведение ежегодного Диалога по вопросам гор и изменения климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кроме того, Кыргызстан выступил с инициативой создания Глобального центра устойчивости горных регионов, который должен объединить научный, технический и финансовый потенциал для реализации практических проектов.

Касымалиев также пригласил участников COP31 принять участие во Втором глобальном горном саммите, который состоится в октябре 2027 года в Бишкеке.

Он подчеркнул, что сохранение горных экосистем и криосферы является общей ответственностью международного сообщества и требует перехода от заявлений к конкретным действиям.

В COP31 принимают участие делегации более чем из 190 стран, включая 102 мировых лидеров.