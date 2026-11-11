Гутерриш призвал утроить мощности ВИЭ к 2035 году и отказаться от новых нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ – Мировые мощности возобновляемой энергетики необходимо как минимум утроить к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года, тогда как производство электроэнергии на угольных электростанциях без систем улавливания выбросов должно сократиться не менее чем на 75 процентов.

Об этом в среду заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

По его словам, к 2040 году угольная генерация без улавливания выбросов должна быть практически полностью прекращена, а потребление нефти и газа – сократиться примерно на треть.

«Каждое правительство должно привести свою политику, инвестиции и инфраструктурные планы в соответствие с этими целями», – подчеркнул Гутерриш.

Он призвал страны разработать национальные планы справедливого отказа от ископаемого топлива, предусматривающие защиту работников и местных сообществ, зависящих от этой отрасли.

«Это означает отказ от новых угольных проектов и новой нефтегазовой инфраструктуры, которая еще больше отдалит достижение цели в 1,5 градуса. Это также предполагает сокращение выбросов метана, быстрое расширение возобновляемой энергетики, электросетей, систем накопления энергии и чистой электрификации, а также защиту лесов, океанов и биоразнообразия», – сказал он.

Генсек ООН отметил, что переход к чистой энергетике уже демонстрирует ускорение. В частности, десять лет назад на солнечную энергетику приходился лишь один процент мирового производства электроэнергии, тогда как в прошлом году она обеспечила почти три четверти прироста глобального спроса на электричество. Кроме того, если десятилетие назад электромобили составляли лишь один процент от общего числа проданных автомобилей, то в 2026 году их доля, как ожидается, достигнет почти одной трети.

Гутерриш также обратил внимание на экономические риски зависимости от ископаемого топлива. По его словам, три четверти населения мира проживают в странах, импортирующих такие энергоресурсы, что делает их уязвимыми перед ценовыми потрясениями и геополитической нестабильностью.

Он добавил, что переход на возобновляемые источники энергии должен быть справедливым, упорядоченным и соответствовать научным рекомендациям.

«У нас есть выбор: спланировать справедливый переход или заплатить за хаос и потерю средств к существованию», – заключил Гутерриш.