Более 60% доходов бюджета Азербайджана в 2027 году обеспечит ненефтегазовый сектор - Сахиль Бабаев

БАКУ/ Trend/ - В 2027 году 60,6 процента доходов государственного бюджета Азербайджана планируется сформировать за счет ненефтегазового сектора. Доходы государственного бюджета прогнозируются на уровне 39,3 миллиарда манатов, а расходы - 42,4 миллиарда манатов.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

Министр отметил, что в 2027 году номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана, по прогнозам, составит 141 миллиард манатов. Реальный рост ВВП ожидается на уровне 2,7 процента по сравнению с 2026 годом.

"Мы прогнозируем ВВП ненефтяного сектора на уровне 109,1 миллиарда манатов. Это означает реальный рост на 4,4 процента по сравнению с текущим годом", - заявил Сахиль Бабаев.

По его словам, за пятилетний период, охватывающий 2023-2027 годы, номинальный объем ВВП ненефтяного сектора увеличится на 30,1 миллиарда манатов, или 38,1 процента. Министр назвал это важным показателем с точки зрения диверсификации экономики и расширения источников доходов.

На 2027 год среднегодовая цена одного барреля сырой нефти прогнозируется на уровне 65 долларов, среднегодовая инфляция - 5,3 процента, а обменный курс маната по отношению к доллару США - 1,7 маната за доллар.

Отношение государственного долга к ВВП не превысит 20,4 процента

Сахиль Бабаев сообщил, что отношение государственного долга к ВВП, как ожидается, составит 19,5 процента к концу 2026 года и 20,4 процента к концу 2030 года.

"Это означает, что в среднесрочной перспективе отношение государственного долга к ВВП будет сохраняться на стабильном уровне, и Азербайджан останется одной из стран мира с наилучшими показателями по этому параметру", - подчеркнул министр.

Он отметил, что внутренний государственный долг составляет 16,2 миллиарда манатов, а внешний - 7,7 миллиарда манатов. Таким образом, на внутренний долг приходится около 68 процентов общего государственного долга.

По словам министра, преобладание внутреннего долга снижает чувствительность долговой нагрузки к колебаниям валютного курса и изменениям на внешних финансовых рынках.

"Средний срок обращения облигаций уже достиг 3,6 года. Доля семилетних и десятилетних облигаций в нашем портфеле составляет 44 процента. Это также одна из наших основных целей: поэтапно увеличивая средний срок обращения, обеспечить оптимизацию государственного долга с точки зрения как рыночных рисков, так и общих показателей ликвидности", - заявил Сахиль Бабаев.

Стратегические валютные резервы в 20 раз превышают внешний государственный долг

Министр сообщил, что по состоянию на 1 октября стратегические валютные резервы Азербайджана составили 89 миллиардов долларов США.

"Это примерно в 20 раз превышает наш внешний государственный долг", - отметил он.

По словам Сахиля Бабаева, доходы Государственного нефтяного фонда на 2027 год прогнозируются на уровне 7,8 миллиарда долларов, а расходы - 7,1 миллиарда долларов. Расчеты произведены исходя из цены нефти в 65 долларов за баррель.

Министр сообщил, что в следующем году ожидается профицит бюджета Фонда в размере не менее 1,2 миллиарда манатов.

В 2027 году предусматривается трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет в размере 7 миллиардов манатов. Это на 550 миллионов манатов меньше прогноза на текущий год.

"В целом к концу среднесрочного периода планируется сократить ежегодный объем трансфертов до 5,5 миллиарда манатов. Это на 2 миллиарда манатов меньше показателя текущего года, составляющего 7,5 миллиарда манатов", - подчеркнул министр финансов.

60,6 процента доходов государственного бюджета будут формироваться за счет ненефтегазового сектора

Доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39,3 миллиарда манатов. Это на 645 миллионов манатов больше прогноза на 2026 год.

Сахиль Бабаев сообщил, что 23,8 миллиарда манатов доходов будут сформированы за счет ненефтегазового сектора, а 15,5 миллиарда манатов - за счет нефтегазового сектора.

"Таким образом, уже со следующего года нам удастся обеспечить формирование более 60 процентов общих доходов государственного бюджета именно за счет ненефтяного сектора", - заявил министр.

По его словам, ненефтяные доходы увеличатся на 1,6 миллиарда манатов по сравнению с 2026 годом. Ожидается, что отношение ненефтяных доходов к ВВП ненефтяного сектора составит 21,8 процента.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 47,6 миллиарда манатов, что на 5,19 процента больше показателя текущего года. Ожидается, что доля ненефтяных доходов в доходах сводного бюджета достигнет 64,5 процента.

Расходы сводного бюджета составят 50,4 миллиарда манатов. Это на 1,5 миллиарда манатов, или 3,1 процента, больше по сравнению с 2026 годом.

44,2 процента расходов государственного бюджета будет направлено на социальные нужды

Расходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 42,4 миллиарда манатов. Это на 696,4 миллиона манатов больше прогноза на 2026 год.

Текущие расходы предусматриваются в размере 26,4 миллиарда манатов, капитальные расходы - 13,8 миллиарда манатов. Таким образом, на инвестиционные и капитальные расходы планируется направить 32,5 процента средств государственного бюджета.

Министр подчеркнул инвестиционную направленность бюджета Азербайджана.

"Бюджет Азербайджана и в следующем году будет характеризоваться как один из наиболее инвестиционно ориентированных бюджетов региона. 32,5 процента нашего государственного бюджета имеют инвестиционную направленность, то есть приходятся на капитальные расходы", - заявил Сахиль Бабаев.

По его словам, эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности, реализацию программы "Великое возвращение", развитие регионов и финансирование других инфраструктурных проектов.

Ожидается, что социально ориентированные расходы составят 18,7 миллиарда манатов, или 44,2 процента расходов государственного бюджета.

"По сравнению с 2026 годом наши социально ориентированные расходы увеличатся на 9,2 процента. В абсолютном выражении это составляет 1,6 миллиарда манатов. Если рассмотреть пятилетний период, то мы увидим, что социально ориентированные расходы выросли на 30 процентов", - отметил министр.

На образование и науку выделят 5,4 миллиарда манатов, на здравоохранение - 2,1 миллиарда манатов

В 2027 году расходы на образование и науку прогнозируются на уровне 5,4 миллиарда манатов. Это на 538 миллионов манатов, или 11 процентов, больше показателя исполнения бюджета за 2025 год.

Министр сообщил, что доля расходов на образование в ВВП составит 3,6 процента, а совокупная доля расходов на образование и науку - 3,8 процента.

Расходы государственного бюджета на здравоохранение, как ожидается, составят 2,1 миллиарда манатов. Это на 808 миллионов манатов, или 63 процента, больше показателя исполнения бюджета за 2025 год.

Сахиль Бабаев обратил внимание на то, что при оценке финансирования здравоохранения необходимо также учитывать средства, выделяемые в рамках обязательного медицинского страхования.

"Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в следующем году прогнозируются на уровне 4 миллиардов манатов. Это означает увеличение на 1 миллиард манатов, или 36 процентов, по сравнению с 2025 годом", - заявил министр.

Расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение прогнозируются на уровне 4,9 миллиарда манатов. В рамках сводного бюджета расходы по этому направлению составят 12,9 миллиарда манатов.

По словам министра, расходы сводного бюджета на социальное обеспечение увеличатся на 2,2 миллиарда манатов, или 21 процент, по сравнению с 2025 годом.

На оборону и национальную безопасность выделят 8,8 миллиарда манатов

В 2027 году расходы на оборону и национальную безопасность прогнозируются на уровне 8,8 миллиарда манатов. Это соответствует 20,8 процента расходов государственного бюджета.

Сахиль Бабаев сообщил, что по сравнению с показателем исполнения бюджета за 2025 год расходы по этому направлению увеличатся на 748 миллионов манатов.

"Если в целом рассмотреть пятилетний период, то в 2023-2027 годах заметен рост расходов на оборону и национальную безопасность на 3 миллиарда манатов, или примерно 50 процентов", - отметил он.

Ожидается, что расходы на судебные органы, правоохранительные органы и органы прокуратуры составят 3,4 миллиарда манатов.

Расходы на экономическую деятельность прогнозируются на уровне 8,19 миллиарда манатов, что составляет около 21 процента расходов государственного бюджета. Из этой суммы 5,3 миллиарда манатов предусмотрено на государственные капитальные вложения.

Поддержка аграрного сектора увеличивается, дотации Нахчывану сокращаются

Министр сообщил, что в 2027 году объем средств, выделяемых аграрному сектору, по прогнозам, достигнет 15,8 процента ВВП сельского хозяйства.

"Можно сказать, что мы уже достигнем показателя в 16 процентов. Это высокий показатель по сравнению с другими странами региона, а также наглядное свидетельство внимания государства к аграрному сектору", - подчеркнул Сахиль Бабаев.

Он также сообщил о снижении зависимости регионов от государственного бюджета и постепенном сокращении потребности районов в дотациях.

Дотация, выделяемая Нахчыванской Автономной Республике, прогнозируется на уровне 198 миллионов манатов. Это на 6,4 процента меньше по сравнению с текущим годом.

По словам министра, основная причина сокращения заключается в расширении возможностей автономной республики покрывать свои расходы за счет собственных доходов.

Ненефтяной базовый дефицит снизится до 17,1 процента

Одной из основных целей бюджетной политики на 2027 год является снижение зависимости от нефтяных доходов и укрепление фискальной устойчивости.

Сахиль Бабаев сообщил, что в следующем году отношение ненефтяного базового дефицита к ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 17,1 процента. Это на 1,7 процентного пункта меньше по сравнению с 2026 годом.

"Если нам удастся обеспечить отношение ненефтяного базового дефицита к ВВП ненефтяного сектора на уровне 17,1 процента, это станет наилучшим показателем с момента введения фискального правила", - заявил министр.

По его словам, поставлена цель снизить этот показатель до 13 процентов в 2029 году и до 12 процентов в 2030 году.

Еще одним важным направлением является финансирование текущих расходов за счет ненефтяных доходов. В 2027 году уровень покрытия текущих расходов ненефтяными доходами, по прогнозам, достигнет 90,1 процента.

"Одна из наших основных целей к концу среднесрочного периода - обеспечить стопроцентное покрытие текущих расходов за счет ненефтяных доходов. Это станет очень важным результатом с точки зрения бюджетной устойчивости, фискальной дисциплины и макрофискальной стабильности", - подчеркнул Сахиль Бабаев.

Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 3,1 миллиарда манатов

В 2027 году дефицит государственного бюджета, как ожидается, составит 3,1 миллиарда манатов, а дефицит сводного бюджета - 2,8 миллиарда манатов.

Прогнозируется, что отношение дефицита государственного бюджета к ВВП составит 2,2 процента, а дефицита сводного бюджета - около 2 процентов.

Министр заявил, что проект бюджета направлен на финансовое обеспечение социально-экономических приоритетов страны, потребностей в сфере обороны и безопасности, инвестиционных программ, а также мер по повышению благосостояния населения.

"В целом, рассматривая цифры и динамику, мы видим, что государственный и сводный бюджеты на 2027 год сформированы в полном соответствии с приоритетами государства. Существенно увеличиваются расходы на социальное обеспечение, при этом сохраняются наши инвестиционные расходы", - добавил Сахиль Бабаев.