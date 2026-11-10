БАКУ/ Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) производство пассажирских автобусов в Иране сократилось на 3,8%, или на 17 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию автомобильной промышленности Ирана, об этом заявил глава правления ассоциации Джалиль Хашеми.

"За 7 месяцев в стране было произведено 434 пассажирских автобуса. Между тем за аналогичный период прошлого иранского года в стране было произведено 451 пассажирский автобус", — отметил он.

Хашеми заявил, что при рассмотрении производства пассажирских автобусов в стране по отдельным категориям наблюдаются различия между производством городских и междугородних автобусов. В то время как производство городских автобусов сократилось, выпуск междугородних автобусов вырос. Это различие обусловлено тем, что спрос и заказы играют важную роль в определении объемов производства.

Представитель ассоциации отметил, что ситуация становится более понятной, если рассмотреть показатели одного из местных производителей городских автобусов. За 7 месяцев одна из иранских компаний-производителей выпустила 72 городских автобуса длиной 12 метров с одной кабиной и 66 автобусов длиной 18 метров с двумя кабинами. Эти показатели свидетельствуют о наличии в стране производственного потенциала для выпуска городских автобусов. Однако увеличение объемов производства зависит от заказов клиентов.

Хашеми добавил, что производство пассажирских автобусов отличается от производства легковых автомобилей. Дело в том, что выпуск легковых автомобилей может осуществляться без учета рыночного спроса. Производство автобусов же основано на заказах, и при наличии заказов заводы могут наращивать объемы выпуска. Если муниципалитеты и соответствующие ведомства страны будут на постоянной основе размещать заказы на поставку общественного транспорта, объемы производства можно будет увеличить. Однако если какой-либо муниципалитет предпочитает удовлетворять свои потребности за счет импорта вместо закупок у местных производителей, это сокращает возможности для производства, занятости и развития деятельности.

Согласно исследованию Trend на основе статистических данных Ассоциации автомобильной промышленности Ирана, за первые два месяца текущего иранского года (21 марта – 21 мая 2026 года) в стране в общей сложности было произведено 89,4 тысячи транспортных средств. Производство транспортных средств сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 мая 2025 года).

За указанный период в стране было произведено 78,7 тысячи легковых автомобилей, 7,98 тысячи пикапов, 41 фургон, 83 микроавтобуса, 92 автобуса и 2,44 тысячи грузовых автомобилей.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие пять месяцев — из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.