АБР профинансирует модернизацию животноводческого сектора Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил льготный заем в размере $60 млн для повышения продуктивности и климатической устойчивости животноводства в Узбекистане. Проект охватит около 29 тыс. мелких фермерских хозяйств в пяти регионах страны. Об этом сообщили в банке.

Согласно информации, вроект «Развитие устойчивого животноводства» будет реализован в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, а также в Каракалпакстане. Он направлен на улучшение доступа фермеров к кормам, укрепление ветеринарных служб и повышение эффективности управления пастбищами.

Особое внимание уделят адаптации животноводства к засухам, экстремальной жаре и нехватке воды. Планируется расширить производство устойчивых к засухе и засолению кормовых культур, восстановить водопои для скота и улучшить управление пастбищами.

Кроме того, проект предусматривает внедрение цифровых технологий в ветеринарные и консультационные услуги. В частности, планируется использовать искусственный интеллект для мониторинга пастбищ, разработать мобильное приложение с рекомендациями и системой раннего предупреждения, а также модернизировать ветеринарную поддержку в местных сообществах.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для женщин, работающих в животноводстве. Они смогут пройти специализированное обучение, получить помощь в производстве кормов и расширить возможности участия в предпринимательской деятельности.

Помимо займа АБР на $60 млн, проект получит грант Зеленого климатического фонда в размере $5 млн и грант на $3 млн из Японского фонда процветающей и устойчивой Азии и Тихоокеанского региона (JFPR).