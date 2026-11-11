Узбекистан предложил создать региональную платформу климатического финансирования в ЦА с 2027 года на COP31

БАКУ /Trend/ – Узбекистан выступил с инициативой создания регионального диалога по климатическому финансированию с участием пяти стран Центральной Азии и пяти международных климатических фондов для координации инвестиций и расширения доступа к финансированию климатических проектов.

Инициатива была представлена в среду, 11 ноября, в ходе диалога высокого уровня на полях 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье (Турция).

Как сообщает Национальный комитет Узбекистана по экологии и изменению климата, с предложением выступил советник Президента Узбекистана по вопросам экологии, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов.

Предлагаемый Центральноазиатский диалог по климатическому финансированию будет работать в формате «5+5», объединив представителей пяти стран Центральной Азии и пяти международных климатических фондов: Адаптационного фонда (Adaptation Fund), Фондов климатических инвестиций (Climate Investment Funds), Фонда реагирования на потери и ущерб (Fund for Responding to Loss and Damage), Глобального экологического фонда (Global Environment Facility) и Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund).

Платформа будет направлена на согласование инвестиционных приоритетов, координацию портфелей проектов и обеспечение взаимодополняемости финансирования со стороны различных институтов, чтобы избежать дублирования уже реализуемых инициатив. Узбекистан предложил провести первую встречу диалога в Ташкенте в 2027 году.

Абдухакимов подчеркнул, что эффективность климатического финансирования зависит не только от объема привлеченных средств, но и от координации инвестиций для решения взаимосвязанных экологических и климатических проблем.

В качестве примера территории, требующей комплексного подхода, он привел Приаралье. По его словам, здесь необходимы системы раннего предупреждения, водосберегающее сельское хозяйство, восстановление экосистем, устойчивая инфраструктура и создание возможностей для обеспечения устойчивых источников дохода местного населения.

Кроме того, Узбекистан предложил вторую инициативу, предусматривающую интеграцию климатических данных и прогнозов в долгосрочное инвестиционное планирование.

Такой подход будет учитывать прогнозы доступности водных ресурсов, засух, экстремальной жары, отступления ледников, а также песчаных и пыльных бурь при планировании сельскохозяйственной деятельности, ирригационных систем, инфраструктуры, проектов в области возобновляемой энергетики и восстановления экосистем.

В рамках предлагаемого механизма климатическая информация и системы раннего предупреждения будут использоваться при оценке рисков и принятии инвестиционных решений, что позволит повысить устойчивость к климатическим изменениям и поддержать устойчивое развитие.

Пять климатических фондов смогут участвовать в реализации инициатив на различных этапах, используя соответствующие финансовые инструменты и взаимодействуя с научными организациями, в том числе со Всемирной метеорологической организацией.

В диалоге приняли участие руководители пяти международных климатических фондов, а также представители стран-доноров и стран-получателей финансирования. Обсуждения были посвящены совершенствованию координации между институтами климатического финансирования, упрощению доступа развивающихся стран к финансовым ресурсам и повышению эффективности климатических инвестиций.

Кроме того, Узбекистан призвал разработать скоординированный региональный подход к инвестициям и запустить пилотные проекты в районах, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.

Было подчеркнуто, что эффективность климатического финансирования следует оценивать не только по количеству одобренных проектов или объему привлеченных средств, но и по конкретным результатам, включая экономию водных ресурсов, восстановление земель, улучшение условий жизни населения и повышение устойчивости местных сообществ к климатическим вызовам.