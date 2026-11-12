"КазТрансОйл" транспортировал 1,32 млн тонн нефти по БТД за 10 месяцев

БАКУ/Trend/ - АО "КазТрансОйл" за 10 месяцев 2026 года транспортировало 1 миллион 321 тысячу тонн нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

Об этом сообщает компания.

"Через мощности АО "КазТрансОйл" в порту Актау в танкеры отгружено 2 миллиона 922 тысячи тонн нефти, что на 288 тысяч тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 1 миллион 321 тысяча тонн направлена в сторону нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан", - говорится в сообщении компании.

Всего за отчетный период по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" транспортировано 38 миллионов 306 тысяч тонн нефти, что на 1 миллион 323 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Казахстан рассчитывает увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн в 2027 году.

В настоящее время по нефтепроводу транспортируется преимущественно нефть с блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз. Кроме того, по БТД продолжают поставляться дополнительные объемы каспийской нефти и конденсата, в том числе сырье из Казахстана и Туркменистана, а также нефть, добытая SOCAR в Азербайджане.

Доли участия в компании BTC Co. распределяются следующим образом: SOCAR - 32,97 процента, bp - 30,10 процента, MOL - 8,90 процента, TPAO - 6,53 процента, Eni - 5 процентов, TotalEnergies - 5 процентов, ITOCHU - 3,40 процента, ONGC Videsh - 3,10 процента, ExxonMobil - 2,50 процента и INPEX - 2,50 процента.