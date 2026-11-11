Иран увеличил мощности ВИЭ до 6 150 МВт за два года – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Иране за последние два года выросла с 1 250 до более чем 6 150 мегаватт.

Об этом в среду заявил Президент страны Масуд Пезешкиан, выступая на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

По его словам, несмотря на санкционное давление и ограниченный доступ к финансовым ресурсам и международным технологиям, Иран продолжает реализовывать меры по сокращению выбросов углерода и развитию чистой энергетики.

Пезешкиан отметил, что в текущем году объем выработки электроэнергии из чистых источников превысил 4,5 миллиарда киловатт-часов. Это позволило предотвратить выброс в атмосферу около 25 миллионов тонн углекислого газа.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что Иран не отказался от своих национальных обязательств по защите климата даже в самых сложных экономических условиях и в условиях войны», – подчеркнул президент.

Он также призвал международные организации обеспечить более тесную связь между климатическими обязательствами государств в мирное время и ответственностью за экологические последствия военных действий.

По мнению Пезешкиана, международному сообществу необходимо документировать и оценивать экологический ущерб, причиненный военными операциями, а также разрабатывать механизмы компенсации.

В завершение президент подтвердил готовность Ирана к справедливому международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды.