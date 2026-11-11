Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить расходы госбюджета на социальные услуги и здравоохранение

БАКУ/ Trend/ - Омбудсмен Сабина Алиева предложила увеличить финансирование ряда социальных и медицинских направлений в государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на совместном заседании четырех комитетов Милли Меджлиса.

По ее словам, в частности, речь идет о расширении социальных услуг для пожилых людей и лиц, нуждающихся в особой заботе, обеспечении лиц с инвалидностью средствами реабилитации, а также лечении пациентов с гемофилией и онкологическими заболеваниями.

Омбудсмен отметила, что обсуждение государственного бюджета на 2027 год имеет особое значение с точки зрения определения необходимых финансовых ресурсов для реализации предстоящих стратегических задач.

По словам С. Алиевой, ее предложения основаны на анализе обращений, поступивших в Аппарат омбудсмена, и результатах проведенных мониторингов. Инициативы направлены на повышение эффективности защиты прав и свобод человека.

В частности, омбудсмен предложила расширить охват социальных услуг, предоставляемых на дому одиноким пожилым людям, лицам, испытывающим трудности с самообслуживанием и нуждающимся в особой заботе. Она также выступила за развитие выездных социальных услуг в регионах и улучшение кадрового и материально-технического обеспечения системы долгосрочного ухода. По ее мнению, для этого необходимо укрепить соответствующее финансирование за счет государственного бюджета.

Омбудсмен также сочла целесообразным расширить сеть медицинских и социальных реабилитационных услуг в регионах и увеличить бюджетные ассигнования на своевременное обеспечение лиц с инвалидностью, в том числе детей, протезно-ортопедическими изделиями, современными средствами реабилитации и другими вспомогательными средствами с учетом индивидуальных потребностей.

По ее словам, наряду с укреплением медицинской инфраструктуры и обеспечением региональных учреждений квалифицированными кадрами необходимо гарантировать пациентам с гемофилией своевременный и бесперебойный доступ к необходимым лекарственным препаратам. В этой связи она предложила предусмотреть средства на повышение доступности таких препаратов через региональные медицинские учреждения и создание запасов для экстренных случаев.

С. Алиева также подчеркнула важность расширения доступа онкологических пациентов к современным методам лечения и высокоэффективным лекарственным препаратам. В частности, она предложила предусмотреть дополнительные бюджетные средства для расширения обеспечения инновационными противоопухолевыми препаратами, а также повышения качества диагностических и лечебных услуг.

Кроме того, омбудсмен выступила за финансирование безопасного и поэтапного внедрения в систему здравоохранения технологий диагностики на основе искусственного интеллекта и поддержки принятия клинических решений. По ее словам, применение таких технологий может способствовать раннему выявлению заболеваний и повышению качества специализированных медицинских услуг, особенно в регионах.

Отдельное внимание С. Алиева уделила защите прав детей, обеспечению их развития в безопасной и здоровой среде, а также расширению равных возможностей получения качественного образования.

В этой связи она предложила выделить необходимые финансовые ресурсы на развитие инклюзивного образования, адаптацию образовательных учреждений для полноценного участия детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе, организацию индивидуальных услуг поддержки и привлечение квалифицированных специалистов.

Она также сочла необходимым увеличить финансирование просветительских программ, направленных на защиту детей от киберугроз, онлайн-насилия и незаконного использования их персональных данных.

Среди других предложений омбудсмена - финансовая поддержка программ переподготовки работников и развития их цифровых навыков с учетом влияния цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда.

Кроме того, она отметила необходимость финансирования мер по развитию доступных альтернативных способов получения государственных услуг для уязвимых групп населения в условиях цифровизации.

С. Алиева также предложила предусмотреть механизмы финансовой поддержки пассажирских маршрутов в отдаленных населенных пунктах, которые имеют важное социальное значение, но отличаются низкой коммерческой рентабельностью.

Омбудсмен подчеркнула, что при финансировании мер по противодействию изменению климата и снижению рисков стихийных бедствий необходимо учитывать потребности уязвимых групп населения. В частности, речь идет об обеспечении доступной эвакуации, временного размещения и предоставления социальной помощи.

Помимо социальных и медицинских вопросов, С. Алиева озвучила предложения по совершенствованию структуры Аппарата омбудсмена и повышению эффективности его деятельности.

По ее словам, для обеспечения устойчивой работы национальных превентивных и независимых мониторинговых групп, предусмотренных Конституционным законом, необходимо предусмотреть в государственном бюджете расходы на их кадровое и материально-техническое обеспечение.

Учитывая широкий спектр полномочий омбудсмена в сфере совершенствования законодательства, а также объем работы по проведению правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов и подготовке заключений и предложений, она предложила создать в Аппарате отдельное структурное подразделение и предусмотреть необходимые штатные единицы.

Кроме того, с учетом приоритетов цифровой трансформации С. Алиева сочла важным выделить средства на модернизацию системы электронного документооборота института омбудсмена и ее интеграцию с едиными государственными цифровыми платформами.

Она также подчеркнула необходимость финансовой и технической поддержки внедрения технологических решений на основе искусственного интеллекта в деятельность колл-центра для повышения оперативности и эффективности защиты прав человека.

"Уверена, что указанные предложения с учетом приоритетов развития нашей страны и возможностей государственного бюджета будут поэтапно реализованы и внесут положительный вклад в более эффективное обеспечение прав человека", - сказала омбудсмен.