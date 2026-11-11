Азербайджан рассматривает с ACWA Power новые проекты в сфере зеленой энергетики (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и саудовская компания ACWA Power рассматривают возможности развития проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики, а также экспорта вырабатываемой электроэнергии на рынки Турции и Европы.

Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В Анталье мы обсудили с главным исполнительным директором компании ACWA Power доктором Самиром Дж. Серханом наше сотрудничество в рамках проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики. Мы оценили возможности подключения новых проектов к энергосети, а также экспорта электроэнергии на рынки Турции и Европы посредством "зеленых энергетических коридоров", - говорится в публикации.

Встреча имеет особое значение на фоне планов Азербайджана по увеличению производства возобновляемой энергии и укреплению позиций страны в качестве регионального экспортера зеленой энергии.

Так, в январе-сентябре 2026 года на ветровых электростанциях Азербайджана было произведено 841,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Это в 27,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось на 10,1 процента, достигнув 533,2 миллиона киловатт-часов.

Согласно данным Государственного комитета статистики, за отчетный период в стране было произведено в общей сложности 20 миллиардов 29,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Из этого объема 15 миллиардов 170,3 миллиона киловатт-часов пришлось на тепловые электростанции, а 2 миллиарда 739,5 миллиона киловатт-часов - на гидроэлектростанции.

К 2030 году производство ветровой и солнечной энергии планируется довести до 4,4 миллиарда киловатт-часов

Согласно среднесрочным макроэкономическим прогнозам, представленным в проекте бюджетного пакета на 2027 год, ожидается, что в 2030 году объем производства электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях Азербайджана составит 4 миллиарда 408,6 миллиона киловатт-часов. Это на 46,5 процента больше предусмотренного на 2027 год показателя, который составляет 3 миллиарда 9,3 миллиона киловатт-часов.

Согласно прогнозам, в 2028 году этот показатель составит 4 миллиарда 384,6 миллиона киловатт-часов, а в 2029 году - 4 миллиарда 414,3 миллиона киловатт-часов.

В документе также определены приоритетные направления развития энергетического сектора, включая ускорение зеленого перехода, создание новых генерирующих мощностей, модернизацию электрических сетей и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Вместе с тем прогнозируется, что в 2030 году объем производства электроэнергии на тепловых электростанциях достигнет 24 миллиардов 283,5 миллиона киловатт-часов, а потребление природного газа на этих станциях сократится на 34,8 процента по сравнению с 2027 годом и составит 1 миллиард 572,8 миллиона кубометров.

Создание международных энергетических коридоров также является одним из важных направлений в рамках планов Азербайджана по экспорту зеленой энергии. В этой связи возможности транспортировки электроэнергии на рынки Турции и Европы рассматриваются параллельно с развитием новых проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Отметим, что саудовская компания ACWA Power является одним из основных иностранных инвесторов в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана. Компания реализовала в стране проект Хызы-Абшеронской ветровой электростанции мощностью 240 МВт. Кроме того, стороны определили направления сотрудничества в сферах ветровой энергетики, систем накопления энергии и зеленого водорода.