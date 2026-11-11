На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках кампании по массовой посадке деревьев «Зеленый марафон», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, организована очередная акция по посадке деревьев.

В ходе акции, прошедшей на территории села Текле Гобустанского района, при участии волонтеров было высажено более 1000 сосен.

В рамках проводимых акций по посадке деревьев с учетом почвенно-климатических условий каждого региона высаживаются такие породы деревьев, как абрикос, лох, сосна, фисташка, кипарис, акация, клен, ясень, грецкий орех, дуб и каштан.

Основная цель «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон»), реализуемого при совместной организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов, заключается в увеличении площади зеленых насаждений, поощрении традиции посадки деревьев, внесении вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия флоры нашей страны, а также в просветительскую работу по защите озеленения.

В рамках «Зеленого марафона» в течение осеннего сезона посадки 2026 года и весеннего сезона-2027 по всей стране планируется высадить свыше 2 млн деревьев.