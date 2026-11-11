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На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)

Общество Новость 11 ноября 2026 21:55 (UTC +04:00)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
Фото: IDEA

БАКУ /Trend/ - В рамках кампании по массовой посадке деревьев «Зеленый марафон», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, организована очередная акция по посадке деревьев.

В ходе акции, прошедшей на территории села Текле Гобустанского района, при участии волонтеров было высажено более 1000 сосен.

В рамках проводимых акций по посадке деревьев с учетом почвенно-климатических условий каждого региона высаживаются такие породы деревьев, как абрикос, лох, сосна, фисташка, кипарис, акация, клен, ясень, грецкий орех, дуб и каштан.

Основная цель «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон»), реализуемого при совместной организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов, заключается в увеличении площади зеленых насаждений, поощрении традиции посадки деревьев, внесении вклада в охрану окружающей среды, обогащение биоразнообразия флоры нашей страны, а также в просветительскую работу по защите озеленения.

В рамках «Зеленого марафона» в течение осеннего сезона посадки 2026 года и весеннего сезона-2027 по всей стране планируется высадить свыше 2 млн деревьев.

На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)
На территории гобустанского села Текле высажено более тысячи сосен (ФОТО)

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