На оборону и национальную безопасность Азербайджана в 2027 г. выделят ₼8,8 млрд - депутат

БАКУ/ Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год на оборону и национальную безопасность предусмотрено выделить 8,8 миллиарда манатов.

Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Зияфет Аскеров в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем совместном заседании четырех парламентских комитетов, сообщает корреспондент Trend.

По словам депутата, это на 100 миллионов манатов больше показателя текущего года. Кроме того, планируется выделение средств на укрепление социальной защиты военнослужащих, обеспечение их жильем и выплату компенсаций за аренду жилья.

Он подчеркнул, что ускорение экономического роста на фоне диверсификации экономики, развития ненефтегазового сектора, повышения инвестиционной активности и реализации стратегических экономических проектов является одним из основных приоритетов устойчивого развития страны.

Отмечено, что в январе-сентябре 2026 года ВВП ненефтегазового сектора вырос на 2,6 процента. В структуре добавленной стоимости, созданной в отдельных отраслях экономики, наибольшая доля приходится на промышленность - 34,3 процента. Доля сельского хозяйства составляет 6,6 процента.

З. Аскеров заявил, что в 2027 году прогнозируется увеличение валового внутреннего продукта, в том числе ВВП ненефтегазового сектора. По его словам, укрепление макроэкономической устойчивости, повышение военной мощи страны, повышение эффективности государственных расходов, развитие ненефтегазового сектора и выполнение социальных обязательств являются основными направлениями бюджетной политики.

В то же время восстановление освобожденных от оккупации территорий и продолжение реализации программы "Великое возвращение", как и в предыдущие годы, остаются среди приоритетов бюджета на предстоящий год.

По словам депутата, доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39,25 миллиарда манатов, а расходы - 44,4 миллиарда манатов. Увеличение расходов на 696,4 миллиона манатов по сравнению с предыдущим годом свидетельствует о сохранении тенденции их роста в 2027 году.

Он отметил, что социально ориентированные расходы составят 44,2 процента бюджета, заняв наибольшую долю в его структуре. По сравнению с показателем 2026 года эти расходы увеличатся на 9,2 процента.

"Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что защита и повышение социального благосостояния населения остаются одними из основных приоритетов государственной политики", - подчеркнул З. Аскеров.

Он отметил, что средства, предусмотренные в государственном бюджете на 2027 год для сферы образования, будут направлены не только на ее стабильное финансирование, но и на повышение качества образования, расширение его доступности и подготовку кадров с учетом потребностей рынка труда.

В числе приоритетных направлений депутат выделил привлечение большего числа детей к дошкольному образованию и развитие профессионального образования.

По его словам, для расширения возможностей получения высшего образования молодежью из малообеспеченных слоев населения и повышения его доступности на финансирование образовательных студенческих кредитов предусмотрено выделить 35 миллионов манатов.

Он также отметил средства, выделяемые на деятельность Карабахского университета, финансирование программ SABAH и реализацию мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности высшего образования.

З. Аскеров заявил, что увеличение расходов на науку до 2 миллиардов 257,9 миллиона манатов, или на 12,4 процента по сравнению с предыдущим годом, создаст дополнительные возможности для расширения финансирования научных исследований и прикладной науки.

По его мнению, главная задача заключается в обеспечении эффективного использования этих средств, укреплении интеграции науки и образования, а также повышении вклада научных результатов в экономическое развитие страны.

Депутат заявил, что в современной системе международных отношений геополитическая напряженность, региональные конфликты и кибератаки усиливают вызовы в сфере безопасности. В этих условиях укрепление оборонного потенциала Азербайджана приобретает особое значение.

Он подчеркнул, что увеличение расходов на оборону и национальную безопасность, а также укрепление социальной защиты военнослужащих направлены на удовлетворение потребностей страны в сфере безопасности.

Наряду с этим продолжение восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, обеспечение реализации программы "Великое возвращение" и создание устойчивых условий для проживания на этих территориях остаются важными направлениями бюджетной политики.

З. Аскеров отметил, что на оборону и национальную безопасность предусмотрено в общей сложности 8,8 миллиарда манатов, что на 100 миллионов манатов больше, чем в текущем году.

Он сообщил, что на обеспечение жильем военнослужащих с длительным стажем службы, а также на выплату компенсаций военнослужащим, проживающим в арендованном жилье и не имеющим собственного жилья, планируется выделить в общей сложности до 30 миллионов манатов.

"Эти меры будут способствовать повышению мотивации к военной службе и укреплению социальной защиты лиц, работающих в сфере обороны", - заявил депутат.

Кроме того, на капитальные расходы в сфере обороны предусмотрено направить 4 миллиарда манатов.

З. Аскеров назвал еще одним важным направлением финансирование деятельности судебной власти и правоохранительных органов. По его словам, предусмотренные для этих сфер средства направлены на обеспечение верховенства закона, укрепление правовой безопасности, а также надежную защиту прав и свобод граждан.

Депутат подчеркнул, что государственный бюджет на предстоящий год будет служить реализации основных приоритетов развития страны, достижению поставленных целей в экономической и социальной сферах, повышению благосостояния населения, укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности и созданию условий для дальнейшего развития.