Иранская компания «Карун» увеличит суточную добычу нефти

БАКУ/Trend/ - В иранской компании по добыче нефти и газа "Карун" созданы условия для увеличения суточной добычи сырой нефти на 10 тысяч баррелей.

Согласно информации Национальной компании южных нефтяных зон Ирана, об этом заявил директор компании по инжинирингу и строительству Афшин Арья.

"Завершены работы по прокладке 10-дюймового трубопровода для транспортировки сырой нефти из района восточной части реки Карун в рамках проекта по прокладке двух трубопроводных линий. Этот проект был реализован с использованием технологии горизонтально-направленного бурения (HDD)", — отметил он.

Арья добавил, что в рамках проекта были проложены две трубопроводные линии протяженностью 3,5 километра каждая с целью транспортировки сырой нефти из нефтяных скважин к востоку от реки Карун в производственный центр Аб-Теймур.

По его словам, с учетом необходимости прокладки трубопроводов по дну реки Карун была использована технология горизонтально-направленного бурения. Для каждой трубопроводной линии выполнены буровые работы протяженностью 700 метров (в общей сложности 1,4 тысячи метров), и с учетом вопросов безопасности трубопроводы проложены на глубине 30 метров ниже уровня реки.

Согласно исследованию Trend на основе данных иранской компании по добыче нефти и газа "Карун", нефтяное месторождение Аб-Теймур было открыто в 1967 году. Однако добыча на месторождении началась в 1971 году. На этом месторождении пробурены 53 нефтяные скважины, и в настоящее время суточная добыча сырой нефти на нем составляет 60 тысяч баррелей. Иран намеревается увеличить добычу на этом месторождении до 300–400 тысяч баррелей в сутки.