В Азербайджане увеличат расходы на судебную власть и правоохранительные органы

БАКУ/Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год расходы на содержание органов судебной власти, правоохранительных органов и юстиции предусмотрены на 3 процента выше показателя 2026 года и на 17 процентов выше уровня 2025 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Али Гусейнли в ходе сегодняшнего совместного заседания четырех парламентских комитетов, на котором обсуждался законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Он отметил, что представленный проект бюджета позволяет говорить о высокой устойчивости экономики страны на фоне сохраняющейся в мире неопределенности.

По словам депутата, на следующий год предусмотрено достаточное финансирование развития военной сферы и оборонно-промышленного комплекса, а также продолжения восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре. Наряду с этим государство выделило необходимые средства для повышения благосостояния социально уязвимых слоев населения.

Он заявил, что общественно-политическая стабильность в Азербайджане, а также полное восстановление территориальной целостности и суверенитета страны повысили ее привлекательность для иностранных инвесторов.

Али Гусейнли также затронул вопрос снижения зависимости регионов от дотаций. Он напомнил, что в выступлении Сахиля Бабаева в качестве важных целей были обозначены снижение зависимости экономики от нефтяного сектора и уменьшение зависимости регионов от дотаций. По его словам, работа по этим направлениям продолжается и в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год.

Депутат отметил, что в государственном бюджете на 2027 год предусмотрено достаточное финансирование содержания органов судебной власти, правоохранительных органов и юстиции. По его словам, соответствующие расходы на 3 процента превышают показатель 2026 года и на 17 процентов - показатель 2025 года.

Али Гусейнли подчеркнул, что средства, выделяемые на судебно-правовые реформы, в первую очередь направлены на обеспечение верховенства закона и защиту прав человека.

В этой связи он особо отметил закон "О бесплатной юридической помощи", уже принятый Милли Меджлисом в первом чтении. По его словам, документ будет способствовать более эффективной защите прав каждого гражданина.

Депутат также положительно оценил тот факт, что в государственном бюджете на 2027 год предусмотрены средства на оказание такой помощи.

Али Гусейнли заявил, что борьба с коррупцией в Азербайджане по-прежнему остается одним из приоритетных направлений. Он обратил внимание на то, что изменения, внесенные ранее в уголовное и административное законодательство, направлены на повышение финансовой прозрачности и усиление финансового контроля.

Наряду с этим депутат подчеркнул важность принятия превентивных мер для обеспечения прозрачности бюджетных процессов.

В данном контексте он обратил внимание на обсуждаемые в Милли Меджлисе законопроекты о поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией, а также о конфликте интересов.

"Уверен, что принятие этих законопроектов в текущем году будет способствовать обеспечению прозрачности бюджета в следующем году", - заявил Али Гусейнли.