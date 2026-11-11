В Глазго автомобиль сбил пешеходов

БАКУ/ Trend/ - Семь человек были доставлены в больницу после того, как автомобиль сбил пешеходов в западной части Глазго (Шотландия).
Oб этом заявила городская полиция.
Согласно заявлению правоохранительных органов, семеро пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи и обследования. Водителя автомобиля осмотрели прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи.
Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.
Инцидент квалифицирован как дорожно-транспортное происшествие.