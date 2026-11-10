Президент Кыргызстана примет участие в заседании Совета ОДКБ в Москве

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 10-11 ноября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Целью визита станет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Москве, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

"В ходе заседания главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, а также дальнейшие меры по укреплению коллективной безопасности.

Особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности и совершенствования механизмов взаимодействия государств – членов Организации.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов, в том числе Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и Плана мероприятий, посвященных 35-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 25-летию ОДКБ", - говорится в информации пресс-службы.