Пожар на платформе месторождения «Южный Парс» не повлиял на добычу газа в Иране

БАКУ/Trend/ - Пожар на платформе 14-й фазы совместного месторождения «Южный Парс», принадлежащего Ирану и Катару, не привёл к снижению объёмов добычи газа иранской стороной.

Как сообщили в министерстве нефти Ирана, об этом заявил заместитель исполнительного директора Иранской нефтегазовой компании «Парс» Сепехдар Аббасзаде.

«На платформе указанной фазы (SPD14D) добыча газа составляла 14 миллионов кубометров в сутки. Этот объем был компенсирован за счет использования производственных мощностей других платформ. В настоящее время добыча газа на иранской стороне месторождения Южный Парс продолжается в прежнем объеме», — отметил он.

Аббасзаде сообщил, что пожар на платформе SPD14D произошел 10 ноября в 19:30 по местному времени. В Нефтегазовой компании «Парс» было незамедлительно созвано совещание комитета по чрезвычайным ситуациям, начались спасательная операция и работы по тушению пожара.

По его словам, для тушения пожара на платформе в Персидском заливе были направлены суда. Около 05:00 по местному времени были спасены 17 сотрудников платформы. Пожар был полностью потушен.

Газовое месторождение Южный Парс (Северный купол - в Катаре) является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что его запасы газа составляют 51 триллион кубометров, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

На иранской стороне месторождения Южный Парс насчитывается 24 фазы. Иран начал добычу газа на этом месторождении в 2002 году. Сообщается, что в настоящее время Иран добывает на этих фазах в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в сутки. По оценкам, Иран вложил в месторождение 90 миллиардов долларов. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на месторождении, принадлежит Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения разрабатывались Ираном, тогда как на катарской стороне разработкой занимались преимущественно иностранные компании.