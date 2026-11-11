Минкульт Азербайджана объявил конкурс на грантовое финансирование проектов в сфере культуры

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило грантовый конкурс для юридических лиц, работающих в сфере культурных и креативных индустрий (ККИ), за исключением неправительственных организаций (НПО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Цель конкурса - поддержка развития и повышение качества культурных услуг и культурных и креативных индустрий, стимулирование инновационной деятельности и исследований, содействие развитию инфраструктуры учреждений культуры, а также повышение осведомленности населения в сфере культуры.

Категории грантов

Малый грант: до 15 000 манатов.

Средний грант: свыше 15 000 до 50 000 манатов.

Крупный грант: свыше 50 000 манатов.

Тематические направления

Создание творческих продуктов национального содержания (анимация, игровые технологии, архитектура, музыка, театр, мода, декоративно-прикладное искусство). Просветительские проекты, направленные на развитие культуры поведения. Проекты в сфере цифровизации и инноваций в культурных и креативных индустриях. Исследовательская и научно-методическая деятельность в сфере ККИ. Проекты по поддержке дубляжа. Поддержка развития культурных и креативных индустрий в регионах.

Порядок подачи заявок

Приём документов осуществляется в электронном формате с 6 по 26 ноября 2026 года через веб-сайт:

mygrant.culture.az

Для регистрации необходимо перейти с сайта mygrant.culture.az в личный кабинет MyCulture, после чего в разделе «e-Müraciətlər» («Электронные обращения») выбрать соответствующий конкурс и подать проектную заявку.

Крайний срок подачи заявок 26 ноября 2026 года, до 18:00.

Оценка проектов

Проекты оцениваются по 100-балльной шкале. Заявки, набравшие менее 50 баллов, не допускаются к получению гранта.

Контактная информация

Электронная почта: [email protected]

Горячая линия Министерства культуры: 147

Подробная информация: на официальном сайте Министерства культуры Азербайджана.

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