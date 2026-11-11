Эксперт объяснил причины резкого сокращения производства бензина АИ-95 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается резкое сокращение производства бензина марки АИ-95. Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года производство автомобильного бензина этой марки сократилось на 65,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые девять месяцев текущего года было произведено 4,06 тысячи тонн бензина АИ-95, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 11,8 тысячи тонн. Производство бензина марки АИ-92 также сократилось, однако незначительно - на 0,3 процента.

Какие факторы стали причиной столь существенного сокращения производства АИ-95?

Комментируя ситуацию Trend, экономический эксперт Ильхам Шабан заявил, что в январе-августе 2026 года импорт автомобильного бензина марки АИ-95 в Азербайджан увеличился на 44,4 процента, достигнув 120,5 тысячи тонн, а его стоимость выросла на 70,7 процента - до 120,2 миллиона долларов. По его словам, это свидетельствует о формировании определенных тенденций на топливном рынке страны.

"Этот рост не случаен. Одновременно в стране наблюдается существенное сокращение внутреннего производства бензина АИ-95. Согласно данным Государственного комитета статистики, снижение производства АИ-95 на 65,6 процента в январе-сентябре 2026 года, в то время как выпуск АИ-92 сократился незначительно, вызывает определенные вопросы относительно текущего состояния нефтеперерабатывающей промышленности.

Примечательно, что общий объем переработки нефти в Азербайджане не сократился. Согласно данным Министерства энергетики, за первые девять месяцев 2026 года в стране было переработано 4,5 миллиона тонн нефти. Это примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, резкое сокращение производства АИ-95 невозможно объяснить снижением общего объема переработки нефти.

Общее производство автомобильного бензина в стране сократилось всего на 1 процент. В то же время производство дизельного топлива снизилось на 3,4 процента, керосина - на 19,2 процента, а нефтяного битума - на 33,8 процента.

При этом производство мазута увеличилось на 78,8 процента. Эти цифры свидетельствуют об определенных изменениях в структуре продукции, выпускаемой на нефтеперерабатывающем предприятии.

Думаю, что в первую очередь здесь следует обратить внимание на технологические возможности Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Отмечу, что с 2015 года на заводе началась реализация масштабного проекта реконструкции и модернизации. Одной из основных целей проекта было увеличение годовой мощности предприятия по переработке нефти с 6 миллионов до 7,5 миллиона тонн, повышение мощности установки каталитического крекинга и обеспечение производства топлива, соответствующего стандартам Евро-5.

В заявлениях SOCAR сообщается о завершении ряда этапов проекта модернизации, а также о производстве топлива, соответствующего стандартам Евро-5. Однако здесь необходимо разграничивать качество продукции и объемы ее производства. Производство бензина, соответствующего стандартам Евро-5, еще не означает, что завод способен выпускать его в больших объемах и на постоянной основе.

Для производства высокооктанового бензина требуются специальные компоненты и соответствующие технологические процессы. Поэтому даже при неизменном объеме перерабатываемой заводом нефти производство высокооктанового бензина зависит от возможностей технологических установок, режима их работы и структуры выпускаемой продукции.

Именно поэтому дальнейшее сокращение и без того небольших объемов производства АИ-95 в текущем году по сравнению с прошлым годом логичнее связывать не столько с нехваткой сырья, сколько с технологическими возможностями действующего перерабатывающего комплекса и режимом его работы", - заявил эксперт.

Он также обратил внимание на заявление министра экономики Азербайджана, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова от 11 июня 2026 года о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода в стране.

"По словам министра, правительство приняло решение о строительстве нового завода, а завершить строительство нового перерабатывающего предприятия планируется примерно за 5-6 лет. Дополнительная информация по этому вопросу пока не предоставлялась.

В целом также нет новой информации о завершении модернизации нефтеперерабатывающего завода или сроках ее окончания. Поэтому сложно сказать, в какой степени сокращение производства бензина в Азербайджане, в частности резкое снижение выпуска высокооктанового бензина, связано со строительством нового НПЗ в стране", - подчеркнул эксперт.