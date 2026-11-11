Президент Армении утвердил рамочное соглашение с США по проекту TRIPP

БАКУ /Trend/ - Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США в рамках проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом сообщается на официальной странице главы армянского государства.

Согласно опубликованной информации, документ был подписан 10 ноября. Он предусматривает ратификацию рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Соединенными Штатами в рамках реализации проекта TRIPP.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Кроме того, в интервью телеканалу "Аль-Арабия" 27 августа 2025 года Президент Ильхам Алиев заявил, что граждане Азербайджана при поездках из Нахчывана в основную часть страны и обратно не должны испытывать неудобств или беспокоиться о своей безопасности. Глава государства отметил, что маршрут пройдет по территории Армении и создаст дополнительные транзитные возможности для самой Армении.