Добыча сырой нефти в Азербайджане в III квартале составила 440 тыс. баррелей в сутки - EIA

БАКУ/ Trend/ - В третьем квартале 2026 года среднесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 440 тысяч баррелей.

Об этом говорится в ноябрьском выпуске отчета Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) "Краткосрочный прогноз развития энергетики" (Short-Term Energy Outlook) за 2026 год.

Согласно данным таблицы отчета "Мировая добыча сырой нефти", в первом квартале 2026 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 450 тысяч баррелей, во втором квартале показатель снизился до 440 тысяч баррелей и сохранился на этом уровне в третьем квартале.

Для сравнения отметим, что в первом квартале 2025 года среднесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составляла 470 тысяч баррелей, во втором квартале - 450 тысяч баррелей, в третьем квартале - 460 тысяч баррелей, а в четвертом квартале - 470 тысяч баррелей. Таким образом, по итогам 2025 года среднесуточная добыча нефти в стране составила 460 тысяч баррелей.

Отметим, что, согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года в стране было добыто 19,860 миллиона тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Это на 816 тысяч тонн, или 3,9 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период объем добычи товарной сырой нефти составил 19,810 миллиона тонн. Это на 819 тысяч тонн, или 4 процента, меньше показателя за соответствующий период 2025 года.

По данным ведомства, общая стоимость продукции горнодобывающей промышленности составила 31,1 миллиарда манатов. При этом объем промышленного производства в отрасли в реальном выражении сократился на 1,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.