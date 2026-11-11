Годовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в Азербайджане вырос на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации Государственного комитета статистики Азербайджана, этот показатель на 0,1 процентного пункта ниже уровня роста цен в 5,7 процента, зафиксированного в январе-сентябре 2026 года.

Таким образом, по итогам октября наблюдалось незначительное замедление темпов роста потребительских цен в стране.

Рост индекса потребительских цен на 5,6 процента означает, что в январе-октябре 2026 года цены на потребительском рынке в среднем были на 5,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно прогнозам международной финансовой группы ING Group по состоянию на 10 ноября, в третьем и четвертом кварталах 2026 года годовая инфляция, как ожидается, составит 5,7 процента. Организация также прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2026 года на уровне 5,7 процента.

В 2027 году ING Group ожидает постепенного замедления инфляции. Так, в первом и втором кварталах годовая инфляция, предположительно, составит 5,5 процента, а в третьем и четвертом кварталах - 5,4 процента. В результате среднегодовая инфляция по итогам 2027 года, согласно прогнозу, составит 5,6 процента.

Вместе с тем ING Group ожидает, что в 2028 году инфляция вновь ускорится и достигнет 6 процентов.

Каков прогноз Центрального банка по инфляции?

Центральный банк Азербайджана также прогнозирует, что в среднесрочной перспективе инфляция останется в пределах целевого диапазона.

Согласно октябрьскому прогнозу Центрального банка, в базовом сценарии ожидается, что годовая инфляция составит 5,9 процента как по итогам 2026 года, так и по итогам 2027 года. По сравнению с июльским прогнозом оценка инфляции на 2026 год была снижена на 0,2 процентного пункта, а на 2027 год - повышена на 0,1 процентного пункта.

Отметим, что базовый сценарий Центрального банка предусматривает сохранение стабильности регулируемых государством цен и тарифов.

По оценке регулятора, основные риски для инфляции связаны с международной экономической ситуацией. В условиях глобальной геополитической неопределенности сохраняются существенные риски роста цен на энергоносители и продовольствие, а также переноса этого роста на внутренний рынок через основных торговых партнеров Азербайджана.

Центральный банк отмечает, что масштаб влияния изменений внешних цен на экономику страны будет зависеть, помимо прочих факторов, от динамики номинального эффективного обменного курса маната. Дальнейший пересмотр инфляционных прогнозов будет преимущественно зависеть от степени реализации указанных рисков.

В то же время в условиях проводимой фискальной и денежно-кредитной политики не ожидается, что внутренний спрос приведет к существенному усилению инфляционного давления.

Рост цен на продовольственные товары оказался выше

По данным Центрального банка Азербайджана, в сентябре 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,5 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже показателя августа.

Анализ структуры годового роста цен показывает, что наиболее высокий показатель был зафиксирован в группе продовольственных товаров, алкогольных напитков и табачных изделий. Так, годовой рост цен в этой категории составил 6,9 процента.

Цены на платные услуги выросли на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на непродовольственные товары - на 3,6 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,9 процента.

Таким образом, несмотря на то что в сентябре общая инфляция составила 5,5 процента, рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия оказался заметно выше общего показателя.

Отметим, что целевой диапазон инфляции, установленный Центральным банком Азербайджана, составляет 4±2 процента, или 2-6 процентов. Текущие показатели свидетельствуют о том, что инфляция остается в пределах установленного диапазона. Прогнозы ING Group также указывают на то, что в ближайшие годы инфляция будет находиться вблизи верхней границы целевого диапазона, а в 2028 году может достичь 6 процентов.