В Японии зафиксирована первая в этом сезоне вспышка птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - В Японии выявили первый в текущем сезоне случай птичьего гриппа. Очаг инфекции обнаружен на ферме в городе Камэока префектуры Киото, где содержатся около 200 тыс. кур.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

Власти намерены принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса, включая отбор и забой зараженной птицы.

Отметим, что в Японии вспышки птичьего гриппа регулярно фиксируются осенью и зимой, несмотря на профилактические меры. В 2025 году в стране выявили более 20 очагов инфекции.