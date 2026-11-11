Туркменистан подтвердил приверженность целям Парижского соглашения на COP31

БАКУ /Trend/ – Туркменистан подтвердил приверженность целям Парижского соглашения в ходе 31-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Об этом сообщает министерство иностранных дел Туркменистана.

Об этом было заявлено на тематической сессии «От климатических данных к технологиям: укрепление потенциала Туркменистана для соблюдения Расширенных рамок транспарентности в рамках Парижского соглашения».

Сессия была организована министерством охраны окружающей среды и министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В ходе сессии министр иностранных дел Туркменистана подчеркнул важность достоверных климатических данных и современных технологий для реализации практических мер по борьбе с изменением климата.

Он также отметил инициативу Туркменистана по созданию Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии. Предполагается, что центр станет площадкой для расширения международного сотрудничества и внедрения инновационных решений во всем регионе.

Кроме того, участники обсудили пути совершенствования национальных систем сбора, анализа и представления климатической информации, а также внедрение современных инструментов мониторинга и оценки климатических показателей.

Отдельное внимание было уделено укреплению институционального потенциала и повышению прозрачности отчетности о национальных усилиях по выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения.

Отметим, что Парижское соглашение – международный договор по вопросам изменения климата, принятый в декабре 2015 года на 21-й Конференции ООН по изменению климата (COP21) в Париже и вступивший в силу 4 ноября 2016 года.

Соглашение направлено на удержание роста среднемировой температуры значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а также на приложение усилий для ограничения этого роста до 1,5°C.

В соответствии с соглашением страны обязаны устанавливать и регулярно обновлять национальные климатические цели, отчитываться о прогрессе в сокращении выбросов парниковых газов и определять меры по адаптации к последствиям изменения климата.