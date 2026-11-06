МЭА ожидает увеличения доли ВИЭ в мировом производстве электроэнергии до 45% к 2031 г.

БАКУ /Trend/ - Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом производстве электроэнергии увеличится с 33 процентов в 2025 году почти до 45 процентов к 2031 году.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "Renewables 2026: Analysis and Forecasts to 2031".

Согласно докладу, совокупная выработка электроэнергии ветровыми и солнечными электростанциями к 2031 году увеличится более чем вдвое и превысит 28 процентов мирового производства электроэнергии.

Отмечается, что солнечная энергетика уже опередила ветровую по объему выработки электроэнергии. По прогнозу МЭА, к 2029 году солнечная энергетика также обойдет гидроэнергетику и станет крупнейшим источником возобновляемой электроэнергии в мире.

Вместе с тем увеличение доли переменных возобновляемых источников энергии создает дополнительные сложности для энергосистем. К 2031 году в 17 странах их доля в общем объеме производства электроэнергии превысит 50 процентов. В связи с этим потребуется укрепление электросетей и межсистемных соединений, развитие систем хранения энергии, увеличение мощностей регулируемой генерации и повышение гибкости потребления электроэнергии.

Объем ограничений выработки ветровых и солнечных электростанций на ключевых рынках увеличивался почти вдвое как в 2024, так и в 2025 году. В прошлом году этот показатель достиг почти 200 тераватт-часов (ТВт·ч), а к 2031 году может превысить 800 ТВт·ч, что составит почти 8 процентов совокупной выработки ветровой и солнечной энергетики.

В Европе также продолжает увеличиваться количество часов с отрицательными ценами на электроэнергию. Снижение цен в периоды высокой выработки солнечных электростанций сокращает доходы проектов, работающих на рыночных условиях, а также участников корпоративных соглашений о покупке электроэнергии, сообщает агентство.

В докладе отмечается, что одним из решений этих проблем является реализация гибридных проектов, объединяющих солнечные и ветровые электростанции с аккумуляторными системами хранения энергии.

"В ряде регионов стоимость электроэнергии, вырабатываемой такими проектами, уже составляет менее 75 долларов за мегаватт-час. При этом они обеспечивают более гибкие поставки электроэнергии по сравнению с отдельными солнечными и ветровыми электростанциями", - говорится в докладе.

Подчеркивается, что такие проекты получают все большее распространение благодаря специальным аукционам и механизмам закупок, прежде всего в Индии.

"Их использование позволяет сократить ограничения выработки электроэнергии, повысить эффективность использования энергетических объектов и обеспечить дополнительные услуги для энергосистем", - отмечает МЭА.

Кроме того, агентство прогнозирует почти шестикратное увеличение к 2031 году мощности аккумуляторных систем хранения энергии, устанавливаемых непосредственно у потребителей. Их совокупная мощность превысит 670 гигаватт-часов. Ожидается, что к этому времени аккумуляторами будет оснащена более чем треть домашних солнечных фотоэлектрических установок.

"За последний год объем заявок на подключение к электросетям проектов возобновляемой энергетики, находящихся на продвинутых стадиях реализации, увеличился на 60 процентов и достиг 3 тысяч гигаватт. Весь прирост пришелся на проекты аккумуляторных систем хранения энергии и гибридные проекты ВИЭ.

Ужесточение правил подключения к электросетям и реформы в сфере управления очередями в Индии, Великобритании и США позволили исключить из очередей почти половину проектов ветровой и солнечной энергетики, находившихся на ранних стадиях реализации", - сообщает МЭА.