Финансовый контроль в Азербайджане позволил предотвратить расходы на ₼100,9 млн

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года по итогам контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой финансового контроля, было восстановлено 106,9 миллиона манатов, а также предотвращены необоснованные расходы на сумму 100,9 миллиона манатов.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Азербайджана за девять месяцев 2026 года.

Отмечается, что за отчетный период контрольные мероприятия были завершены в 84 организациях. Из них 52 проверки проведены на основании решений правоохранительных органов, еще 32 - в рамках внеплановых проверок.

По итогам проверок в организациях были восстановлены средства на сумму 106,9 миллиона манатов. Кроме того, удалось предотвратить необоснованные расходы, не соответствующие требованиям законодательства, на сумму 100,9 миллиона манатов.

В отчетный период также продолжилась работа по проведению финансовой экспертизы проектов.

В частности, в целях повышения эффективности государственных инвестиционных проектов на освобожденных от оккупации территориях были приняты соответствующие меры. Финансовая экспертиза проводилась для обеспечения эффективной реализации государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов, рационального использования бюджетных средств, оптимизации проектных решений и усиления превентивного финансового контроля.

В общей сложности финансовой экспертизой был охвачен 91 проект. Из них 59 завершены, а реализация еще 32 продолжается.

Общая стоимость 59 завершенных проектов составила 1 миллиард 38 миллионов манатов.

В рамках финансовой экспертизы проводилась оценка стоимости проектов и объемов предусмотренных работ. При проверке цен оценивалось соответствие стоимости товаров, материалов и оборудования, а также расходов на оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов действующим нормативам и рыночным ценам.

Кроме того, в ходе экспертизы объемов работ проверялось соответствие количественных показателей и расчетов, указанных в проектных чертежах и сметной документации. Также принимались меры по выявлению отклонений, допущенных при реализации проектов.