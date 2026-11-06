Казначейские средства принесли бюджету Азербайджана ₼46,8 млн доходов

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года государственный бюджет Азербайджана получил 46,8 миллиона манатов процентных доходов от передачи временно свободных средств единого казначейского счета в активное управление.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Азербайджана за девять месяцев 2026 года.

Согласно отчету, за первые девять месяцев текущего года доходы государственного бюджета составили 29 миллиардов 311,8 миллиона манатов, а расходы - 25 миллиардов 348,2 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы государственного бюджета увеличились на 169,4 миллиона манатов, или 0,6 процента, а расходы - на 680 миллионов манатов, или 2,8 процента.

Объем средств, фактически использованных за отчетный период на финансирование расходов через Государственное казначейство, составил 25 миллиардов 348,2 миллиона манатов. При этом количество платежных поручений, связанных с исполнением бюджетных расходов, достигло 984,3 тысячи.

Одним из примечательных показателей отчета стало получение дополнительных доходов от управления средствами единого казначейского счета. Так, передача временно свободных остатков счета в активное управление принесла государственному бюджету 46,8 миллиона манатов процентных доходов.

Кроме того, в отчетный период проводились операции по возврату излишне уплаченных налогов, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС).

За январь-сентябрь сумма возврата НДС составила 252,9 миллиона манатов. Объем возвратов других средств физическим и юридическим лицам достиг 254,5 миллиона манатов, а по другим налогам и сборам соответствующий показатель составил 1,6 миллиона манатов.

Отметим, что активное управление временно свободными средствами единого казначейского счета позволяет более эффективно использовать государственные финансовые ресурсы и обеспечивать поступление дополнительных процентных доходов в бюджет.