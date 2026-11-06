Разминирование - важная часть сотрудничества Китая и Азербайджана - Лу Мэй

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Китая и Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования является одним из практических направлений реализации Глобальной инициативы безопасности.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

По словам Лу Мэй, Китай выступает не только инициатором четырех глобальных инициатив, но и активно содействует их практической реализации на международном уровне.

Она привела результаты Инициативы по глобальному развитию, отметив, что за пять лет с момента ее выдвижения поддержку выразили более 130 стран и международных организаций. В рамках инициативы мобилизовано свыше 23 миллиардов долларов, реализовано более 1 800 проектов и организовано обучение более 200 тысяч специалистов. По оценке китайской стороны, результаты этих программ затронули население более 120 стран.

Посол также сообщила, что Глобальная инициатива безопасности получила поддержку более 130 стран и международных организаций, а ее основные положения отражены более чем в 160 двусторонних и многосторонних документах.

Говоря об Инициативе глобальной цивилизации, Лу Мэй отметила, что ее продвижение способствовало учреждению Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня диалога между цивилизациями. Китай также провел ряд международных мероприятий, направленных на развитие межцивилизационного диалога и взаимодействия между политическими партиями.

Кроме того, по словам дипломата, Инициатива по глобальному управлению, выдвинутая более года назад, получила поддержку свыше 160 стран и международных организаций. Более 60 государств присоединились к Группе друзей глобального управления, выступающей за реформирование и совершенствование международной системы управления.

Лу Мэй подчеркнула, что все четыре инициативы постепенно переходят от концептуальных предложений к практическому международному сотрудничеству.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".