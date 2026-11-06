МЭА прогнозирует рост мировых мощностей ВИЭ почти на 4,8 тыс. ГВт к 2031 году

БАКУ /Trend/ - Мировые мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2026-2031 годах увеличатся почти на 4,8 тысячи гигаватт (ГВт), что на 57 процентов превышает показатель предыдущего шестилетнего периода.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Renewables 2026 ("Возобновляемая энергетика - 2026").

Согласно прогнозу, впервые прирост мощностей ВИЭ в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, за исключением Китая, сравняется с показателем развитых экономик.

По оценкам аналитиков МЭА, в рассматриваемый период Индия станет вторым по величине рынком по приросту мощностей возобновляемой энергетики после Китая.

"При этом увеличение мощностей возобновляемой энергетики в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке почти утроится по сравнению с предыдущим шестилетним периодом", - отмечается в докладе.

МЭА пересмотрело прогноз прироста мощностей ВИЭ в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, за исключением Китая, в сторону повышения почти на 20 процентов по сравнению с докладом, опубликованным годом ранее.

"Среди факторов такого пересмотра агентство выделяет новые цели в области энергетики, вопросы энергетической безопасности, меры государственной поддержки и повышение конкурентоспособности ветровой и солнечной энергетики", - говорится в докладе.

"На фоне высоких цен на топливо и перебоев в электроснабжении домохозяйства и малые предприятия все активнее используют доступные солнечные фотоэлектрические системы для повышения надежности энергоснабжения и сокращения расходов.

С 2022 года дополнительные мощности крышных солнечных установок способствовали улучшению доступа к электроэнергии и повышению качества электроснабжения как минимум для 70 миллионов домохозяйств.

Ожидается, что к 2031 году мощность автономных солнечных фотоэлектрических систем увеличится в 2,5 раза и достигнет примерно 80 ГВт. Основными рынками роста станут Пакистан, страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии", - отмечает МЭА.

Кроме того, на фоне роста цен на нефть и обеспокоенности вопросами энергетической безопасности в связи с кризисом на Ближнем Востоке МЭА повысило прогноз прироста производства жидкого биотоплива на 40 процентов по сравнению с предыдущим докладом.

"В качестве оперативной реакции на рост цен и проблемы с доступностью топлива ряд стран, прежде всего в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, ускоряет внедрение новых и ранее объявленных требований по использованию жидкого биотоплива для сокращения зависимости от импорта ископаемого топлива.

Потребление биотоплива в Юго-Восточной Азии в 2026 году увеличится на 11 процентов по сравнению с 2025 годом, тогда как среднемировой показатель роста составит 7 процентов.

В целом мировой спрос на жидкое биотопливо к 2031 году вырастет почти на 30 процентов. Для обеспечения реального сокращения выбросов без негативного воздействия на земельные, водные и биологические ресурсы необходимо соблюдать строгие критерии устойчивого развития, включая прозрачный и проверяемый учет выбросов парниковых газов, а также требования к использованию земель и сырья", - сообщает агентство.