Минфин Азербайджана за девять месяцев рассмотрел 1 148 проектов правовых актов

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года в Министерство финансов Азербайджанской Республики поступило 1 148 проектов правовых актов.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Азербайджана за девять месяцев 2026 года.

Согласно отчету, по 856 поступившим проектам были подготовлены заключения, а 292 проекта подписаны министром финансов.

Кроме того, за отчетный период по основным направлениям деятельности Министерства финансов было подписано 534 внутренних приказа.

В рамках работы по совершенствованию нормативно-правовой базы также представлены сведения о 114 правовых актах. В их числе 41 распоряжение Кабинета министров Азербайджанской Республики, 27 указов Президента, 22 постановления Кабинета министров, 20 законов Азербайджанской Республики и 4 решения Коллегии Министерства финансов.