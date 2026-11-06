На капитальные расходы в Азербайджане за девять месяцев направлено более ₼7,2 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года из государственного бюджета Азербайджана на капитальные расходы было направлено 7 миллиардов 284,7 миллиона манатов.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Азербайджана за девять месяцев 2026 года.

Согласно отчету, в структуре капитальных расходов на реализацию программы "Великое возвращение" было направлено 1 миллиард 761,4 миллиона манатов, а на государственную инвестиционную программу - 1 миллиард 623,8 миллиона манатов. Объем прочих капитальных расходов составил 3 миллиарда 899,5 миллиона манатов.

В рамках программы "Великое возвращение" финансировалась реализация 383 проектов, основная часть которых пришлась на транспортную и социальную сферы.

Так, на реализацию 97 транспортных проектов было израсходовано 801,4 миллиона манатов. Еще 692,5 миллиона манатов направлено на осуществление 201 проекта в социальной сфере.

В сфере водного хозяйства и мелиорации на реализацию 38 проектов было выделено 24,5 миллиона манатов, в сфере энергетики и промышленности на 11 проектов - 65,9 миллиона манатов, а в сфере обороны и правоохранительной деятельности на 19 проектов - 94,6 миллиона манатов.

В рамках государственной инвестиционной программы осуществлялась реализация 309 проектов. На транспортную сферу было направлено 714,4 миллиона манатов, на водное хозяйство и мелиорацию - 320,1 миллиона манатов, на энергетику и промышленность - 186,2 миллиона манатов.

Отметим, что объем средств, использованных в инвестиционных целях за счет внешних кредитов в рамках государственной инвестиционной программы, составил 125 миллионов манатов.