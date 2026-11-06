Мировые мощности наземной ветроэнергетики достигнут 2 040 ГВт к 2031 г. - МЭА

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что объем производства электроэнергии за счет наземной ветроэнергетики в мире будет стремительно расти, тогда как развитие проектов морской ветроэнергетики может замедлиться из-за высоких затрат и задержек в их реализации.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Renewables 2026 ("Возобновляемая энергетика - 2026").

Согласно докладу, к 2031 году совокупная установленная мощность наземных ветроэлектростанций в мире увеличится в 1,7 раза и достигнет 2 040 гигаватт. Это на 40 процентов превышает темпы роста, зафиксированные в предыдущем шестилетнем периоде.

Отмечается, что в 2025 году объем ввода новых мощностей наземной ветроэнергетики в мире увеличился на 37 процентов и достиг примерно 150 гигаватт. Такой рост был обусловлен главным образом ускоренной реализацией проектов в Китае до изменения действовавших ранее механизмов поддержки.

Несмотря на последующее замедление китайского рынка, прогнозируется, что ежегодный объем ввода новых мощностей сохранится на уровне около 140 гигаватт.

В докладе отмечается, что упрощение процедур получения разрешений и значительная государственная поддержка в Европе, механизмы гибридных аукционов в Индии, а также новые конкурентные тендеры в странах АСЕАН являются основными факторами, стимулирующими развитие наземной ветроэнергетики.

В то же время поэтапная отмена налоговых льгот в США сдерживает развитие ветроэнергетического сектора. В таких странах, как Бразилия и Чили, превышение объемами производства электроэнергии пропускной способности электросетей приводит к ограничению выработки. Это негативно сказывается на экономической эффективности проектов и замедляет развитие отрасли в Латинской Америке.

Что касается морской ветроэнергетики, ожидается, что в 2026-2031 годах совокупный объем ввода новых мощностей в этом секторе достигнет 117 гигаватт. Это примерно вдвое превышает показатель за 2020-2025 годы.

Однако, по оценке МЭА, данный прогноз на 27 процентов ниже ожиданий, представленных в прошлогоднем докладе. Основными причинами пересмотра стали неопределенность в сфере политики и регулирования, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и высокие затраты на финансирование.

Согласно прогнозу, к 2031 году на долю Китая придется 48 процентов новых мощностей морской ветроэнергетики. Вместе с тем высокие затраты на реализацию проектов и снижение их экономической привлекательности после перехода к конкурентным аукционам привели к пересмотру прогнозов по Китаю в сторону понижения.

В Европе ожидается ускорение развития морской ветроэнергетики. К 2031 году ежегодный объем ввода новых мощностей достигнет примерно 10 гигаватт. Предполагается, что основную роль в этом росте сыграет Великобритания.

За пределами Великобритании прогнозы развития морской ветроэнергетики в Нидерландах, Германии и Бельгии были пересмотрены в сторону понижения в связи с отменой крупных проектов и переносом аукционов.