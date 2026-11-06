Товарооборот Азербайджана и Китая достиг рекордных $3,46 млрд за девять месяцев

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Китаем и Азербайджаном за январь–сентябрь 2026 года достиг 3,46 миллиарда долларов, установив новый исторический максимум для этого периода. Китай также сохраняет статус крупнейшего источника импорта Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

По ее словам, укрепление политического доверия между странами способствует расширению практического сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, транспорте и гуманитарной сфере.

Посол отметила, что в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» достигнуты положительные результаты по ряду крупных инфраструктурных проектов. В частности, завершено строительство крупнейшей на Южном Кавказе ветроэлектростанции, возведенной китайской компанией. Кроме того, построенная китайской компанией солнечная электростанция «Гобустан» мощностью 100 МВт подключена к единой энергосистеме Азербайджана.

Отдельное внимание посол уделила развитию транспортного сотрудничества. По ее словам, количество контейнерных поездов Китай–Европа, следующих через Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в 2026 году достигнет нового рекорда. Этот маршрут обеспечивает Средний коридор значительными грузопотоками и способствует поддержанию стабильности международных производственных и логистических цепочек.

Положительная динамика наблюдается и в гуманитарных обменах. Введение взаимного безвизового режима создало дополнительные условия для увеличения числа поездок между двумя странами. Число зарегистрированных изучающих китайский язык в Азербайджане уже превысило 10 тысяч человек, а количество азербайджанских студентов, обучающихся в Китае, в текущем году достигнет примерно 2 тысяч.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".