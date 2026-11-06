Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви

БАКУ /Trend/ - Асим Шахсуварлы назначен заместителем генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Асим Шахсуварлы работал главным специалистом Международного центра Низами Гянджеви с сентября 2014 года по ноябрь 2026 года. К исполнению обязанностей на новой должности он приступил в ноябре 2026 года.

Он получил степени бакалавра и магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви был учрежден 30 сентября 2012 года в ходе специального заседания, состоявшегося в Гяндже - на родине великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Мероприятие прошло в рамках празднования 870-летия со дня рождения поэта на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2011 года.

Центр является неправительственной организацией, осуществляющей деятельность при поддержке Президента Азербайджанской Республики. Он объединяет бывших глав государств и правительств различных стран мира, а также авторитетных международных экспертов.

Центр расположен в Баку. Его высшим органом управления является Правление, в состав которого входят 20 видных общественных и политических деятелей мирового уровня.

В числе членов Центра - 53 представителя из 25 стран Европы, 6 представителей из 2 стран Америки, 15 представителей из 12 стран Азии и 5 представителей из 4 стран Африки. Всего организация объединяет 79 членов.

Сопредседателями Центра являются бывший президент Латвии (1999-2007) Вайра Вике-Фрейберга и бывший вице-президент Всемирного банка (1992-2000), доктор Исмаил Серагельдин. Исполнительный директор Центра - Эльнур Алиев.