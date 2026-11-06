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Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)

Азербайджан Новость 6 ноября 2026 12:25 (UTC +04:00)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Фото: AZAL

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, провела встречу с 56 сотрудниками, зачисленными в первую группу пятилетней программы подготовки авиационных техников по направлениям B1 (техник-механик) и B2 (техник-авионик). Программа направлена на укрепление кадрового потенциала авиакомпании в сфере технического обслуживания воздушных судов.

Программа, стартовавшая в сентябре 2025 года, предусматривает теоретическую и практическую подготовку будущих авиатехников. Первые два года участники проходят теоретическое обучение в Национальной академии авиации (НАА), а последующие три года посвящены практическим занятиям. По направлению B1 готовят специалистов по техническому обслуживанию конструкции, двигателей и механических систем воздушных судов, по направлению B2 – электрических и электронных систем, а также систем связи и навигации.

В ходе встречи представители Управления человеческими ресурсами и руководство Службы технического обслуживания Azerbaijan Airlines ознакомили участников со стратегическими приоритетами авиакомпании, планами ее развития и профессиональными требованиями к будущим техническим специалистам. Также обсуждались возможности карьерного роста и значение профессионального развития в авиационной отрасли. В рамках мероприятия было организовано практическое занятие, посвященное применению корпоративных ценностей в повседневной работе и ответственности каждого сотрудника за формирование культуры безопасности полетов.

Программа является частью долгосрочной стратегии Azerbaijan Airlines, направленной на подготовку квалифицированных специалистов в сфере технического обслуживания воздушных судов, развитие собственного кадрового потенциала и формирование профессиональной команды, обеспечивающей устойчивость авиационной деятельности.

Актуальные новости о деятельности Azerbaijan Airlines доступны на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов (ФОТО)

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