Кризис на Ближнем Востоке усилил стратегическую значимость возобновляемой энергетики - МЭА

БАКУ /Trend/ - Конфликт на Ближнем Востоке и перебои в поставках энергоресурсов через Ормузский пролив еще больше повысили стратегическую значимость возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Развитие солнечной и ветровой энергетики позволяет странам снизить зависимость от импортируемого топлива, укрепить энергетическую безопасность и сократить расходы на электроснабжение.

Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Renewables 2026 ("Возобновляемая энергетика - 2026").

В докладе отмечается, что перебои в поставках энергоресурсов через Ормузский пролив привели к росту цен на нефть и газ, а также усилили волатильность на энергетических рынках. В этих условиях развитие возобновляемой энергетики стало одним из главных приоритетов государственной политики многих стран.

"Возобновляемые источники энергии широко доступны в различных регионах мира, и каждая страна обладает внутренним потенциалом, который может быть освоен на конкурентоспособных условиях для укрепления энергетической безопасности", - говорится в докладе.

МЭА подчеркивает, что грамотная государственная политика позволяет одновременно обеспечивать энергетическую безопасность, доступность цен и экологическую устойчивость. Возобновляемые источники энергии не только диверсифицируют энергоснабжение, но и снижают зависимость от импортируемого топлива и уязвимость перед колебаниями цен.

Согласно докладу, если бы с 2010 года не происходило увеличения выработки энергии из возобновляемых источников, то в 2025 году мировой годовой спрос на ископаемое топливо был бы примерно на 8 процентов выше. Этот объем эквивалентен общему потреблению энергии в Индии.

Кроме того, возобновляемые источники энергии позволили заместить объем потребления, эквивалентный 11 процентам мирового спроса на природный газ. Это ослабило влияние газовых электростанций на оптовые цены на электроэнергию и ограничило их рост в ряде стран в период кризиса.

Согласно прогнозу МЭА, в 2026-2031 годах мировые мощности возобновляемой энергетики увеличатся примерно на 4 800 гигаватт (ГВт). Это на 57 процентов больше, чем за предыдущий шестилетний период. Впервые прирост мощностей в развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой, за исключением Китая, сравняется с показателем развитых стран.

"В течение прогнозируемого периода Индия станет вторым по величине рынком в мире по приросту мощностей возобновляемой энергетики после Китая. В Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке прирост новых мощностей увеличится примерно втрое", - говорится в докладе.

Агентство отмечает, что повышенное внимание к энергетической безопасности, новые государственные целевые показатели, меры поддержки и повышение конкурентоспособности солнечной и ветровой энергетики стали причиной увеличения прогноза для развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 20 процентов по сравнению с прошлогодним докладом.

Домохозяйства и предприятия также играют все более активную роль в распространении солнечной энергетики в развивающихся странах. Высокие цены на топливо и нестабильная работа электросетей побуждают потребителей устанавливать солнечные панели для повышения надежности энергоснабжения и сокращения расходов.

"С 2022 года ввод дополнительных мощностей крышных солнечных энергетических систем улучшил доступ к электроэнергии и энергетическим услугам как минимум для 70 миллионов домохозяйств", - отмечается в докладе МЭА.

Ожидается, что совокупная мощность автономных солнечных фотоэлектрических систем к 2031 году увеличится в 2,5 раза и достигнет примерно 80 ГВт. Основной вклад в этот рост внесут Пакистан, страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточная Азия.

Согласно докладу, в 2025-2031 годах совокупная мощность мировых объектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников увеличится примерно на 85 процентов. Более трех четвертей этого прироста придется на солнечную фотоэлектрическую энергетику.

При этом, по прогнозам, к 2031 году совокупная мощность наземных ветровых электростанций увеличится более чем на 70 процентов и достигнет 2 040 ГВт.

Ожидается, что доля Китая в мировом приросте мощностей возобновляемой энергетики сократится с более чем 60 процентов в 2025 году до 53 процентов в прогнозируемый период. Вместе с тем вклад Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока в глобальный прирост существенно увеличится.

МЭА повысило прогноз прироста мощностей возобновляемой энергетики в странах Африки к югу от Сахары на 54 процента по сравнению с прошлогодним докладом. Отмечается, что более 80 процентов новых мощностей в регионе придется на солнечную фотоэлектрическую энергетику.

Ожидается, что в Северной Африке и на Ближнем Востоке мощности возобновляемой энергетики в прогнозируемый период увеличатся более чем вдвое.

"В Латинской Америке установленная мощность солнечной фотоэлектрической энергетики к концу десятилетия превысит мощность гидроэнергетики, став крупнейшим возобновляемым источником энергии в регионе", - подчеркивается в докладе.

Вместе с тем прогнозируется, что доля гидроэлектростанций в производстве электроэнергии сократится с 40 процентов в 2025 году до 35 процентов в 2031 году.

В Китае прогноз прироста мощностей солнечной энергетики, напротив, был снижен. В результате перехода от фиксированных тарифов к системе конкурентных аукционов ввод новых солнечных энергетических мощностей в стране за первые девять месяцев 2026 года сократился примерно на 55 процентов в годовом выражении.

В связи с этим МЭА снизило прогноз прироста мощностей возобновляемой энергетики Китая на 2026-2031 годы на 5 процентов, или примерно на 116 ГВт, по сравнению с предыдущим докладом.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке рост цен на нефть и обеспокоенность вопросами энергетической безопасности также повлияли на прогноз МЭА относительно производства жидкого биотоплива. Агентство повысило ожидания по этому показателю на 40 процентов по сравнению с прошлогодним докладом.

"Многие страны, особенно государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, ускоряют внедрение новых и ранее объявленных обязательных требований в отношении жидкого биотоплива, чтобы снизить зависимость от импортируемого ископаемого топлива", - говорится в докладе.

Ожидается, что потребление биотоплива в Юго-Восточной Азии в 2025-2026 годах увеличится на 11 процентов. Это превышает прогнозируемый мировой рост на уровне 7 процентов.

В глобальном масштабе спрос на жидкое биотопливо, как ожидается, к 2031 году увеличится примерно на 30 процентов.

Вместе с тем МЭА подчеркивает важность соблюдения критериев устойчивого развития при расширении производства биотоплива. Для обеспечения реального сокращения выбросов и предотвращения негативного воздействия на земельные и водные ресурсы, а также биоразнообразие необходимо применять прозрачные системы учета выбросов парниковых газов и четкие критерии в отношении землепользования и источников сырья.

Согласно прогнозу МЭА, доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии увеличится с 33 процентов в 2025 году примерно до 45 процентов в 2031 году. При этом совокупная выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями увеличится более чем вдвое и превысит 28 процентов мирового производства электроэнергии.

Солнечная фотоэлектрическая энергетика уже опередила ветровую по объему выработки электроэнергии. Ожидается, что к 2029 году она также превзойдет гидроэнергетику и станет крупнейшим в мире возобновляемым источником электроэнергии.

Однако стремительное развитие солнечной и ветровой энергетики создает новые вызовы в сфере управления энергосистемами и обеспечения их гибкости.

В докладе отмечается, что к 2031 году в 17 странах доля переменных возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии превысит 50 процентов. Это потребует укрепления электросетей и межгосударственных энергетических соединений, создания систем накопления энергии и внедрения более гибких механизмов управления потреблением.

По данным МЭА, в 2025 году объем электроэнергии, выработанной ветровыми и солнечными электростанциями, но не переданной в сеть по техническим причинам, достиг примерно 200 тераватт-часов (ТВт·ч). По прогнозам, к 2031 году этот показатель может превысить 800 ТВт·ч.

"Стремительное расширение солнечной и ветровой энергетики требует повышения гибкости энергосистем. Аккумуляторные системы хранения энергии, укрепление электросетей и гибридные проекты могут сыграть важную роль в преодолении этих вызовов", - говорится в докладе.

Гибридные проекты, объединяющие солнечные и ветровые электростанции с аккумуляторными системами, позволяют повысить гибкость энергоснабжения, сократить ограничения выработки электроэнергии и эффективнее использовать имеющиеся мощности. Во многих регионах стоимость производства электроэнергии с использованием таких систем может составлять менее 75 долларов за мегаватт-час.

Ожидается, что совокупная мощность аккумуляторных систем, устанавливаемых на стороне потребителей, к 2031 году увеличится примерно в шесть раз и достигнет 670 гигаватт-часов. Прогнозируется, что к этому времени более трети домашних солнечных фотоэлектрических систем будут оснащены аккумуляторами.

В докладе возможности подключения к электрическим сетям также обозначены в качестве одного из ключевых вопросов.

Согласно приведенным данным, за последний год совокупная мощность заявок на подключение к мировым электросетям проектов возобновляемой энергетики, находящихся на продвинутых стадиях реализации, увеличилась на 60 процентов и достигла 3 000 ГВт.

Весь этот прирост обеспечен за счет заявок на подключение аккумуляторных систем хранения энергии и гибридных проектов возобновляемой энергетики.

В то же время ужесточение правил подключения к сетям и реформы в сфере управления заявками в Индии, Великобритании и США привели к исключению из очереди на подключение примерно половины независимых проектов солнечной и ветровой энергетики, находящихся на начальных стадиях реализации.

МЭА считает, что более оперативное проведение конкурентных аукционов, увеличение инвестиций в электросети, расширение применения аккумуляторных систем хранения энергии и упрощение процедур выдачи разрешений могут способствовать достижению цели по трехкратному увеличению мировых мощностей возобновляемой энергетики.

Согласно основному сценарию доклада, в 2030 году мировые мощности возобновляемой энергетики достигнут примерно 9 710 ГВт. Хотя это в 2,6 раза превышает показатель 2022 года, такого роста будет недостаточно для достижения цели по трехкратному увеличению мощностей к 2030 году.

В соответствии с ускоренным сценарием, при реализации необходимых мер прирост мощностей возобновляемой энергетики можно увеличить на 20 процентов и достичь цели по их трехкратному увеличению в 2031 году.