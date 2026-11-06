В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, в связи с празднованием Дня Победы в различных районах города Баку состоятся показательные выступления военных оркестров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В честь Дня Государственного флага на центральных улицах, проспектах и на площадях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа и Нахчыван пройдут шествия под аккомпанемент военных оркестров.

8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят:

• в парке Гейдара Алиева (перед Дворцом имени Гейдара Алиева);

• в парке Филармонии;

• на площади Фонтанов;

• в парке Кёроглу;

• в парке Сахиль;

• в парке Офицеров

9 ноября с 11:00 до 13:00 состоятся торжественные шествия военнослужащих по следующим маршрутам:

В городе Баку:

– Дворец имени Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг – Бакинский международный морской торговый порт;

– Аллея шехидов – комплекс «Пламенные башни» – Чемберекендский парк – станция метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный кукольный театр – круг Азнефть – памятник Бахрам Гуру;

– памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец имени Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр «28 Mall»;

– Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» – улица Самеда Вургуна – парк Офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец имени Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

– парк имени Гусейна Мусабекова – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов;

По центральным улицам и проспектам городов Сумгайыт, Гянджа и Нахчыван", - говорится в информации ведомства.