В Азербайджане планируется внедрение механизмов страхования в хлопководстве - Зейнал Нагдалиев

САБИРАБАД /Trend/ - В Азербайджане планируется внедрение механизмов страхования в хлопководстве.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на региональном совещании по вопросам развития хлопководства в Сабирабаде, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что сформировавшаяся в Азербайджане система производства в сфере хлопководства сегодня вступила в этап самостоятельного и устойчивого развития.

Зейнал Нагдалиев подчеркнул, что в настоящее время в стране ведут деятельность 15 компаний, специализирующихся на хлопководстве. Эти компании самостоятельно определяют площади посевов, напрямую заключают договоры с фермерами и организуют производственный процесс без какого-либо внешнего вмешательства.

Помощник Президента отметил, что в отрасли хлопководства также предусматривается продолжение субсидирования продукции и разработка механизмов страхования с целью снижения рисков, возникающих вследствие колебаний цен на международных рынках. Эти меры будут способствовать обеспечению стабильности доходов фермеров и компаний.

Зейнал Нагдалиев выразил уверенность в том, что обсуждения, состоявшиеся в ходе регионального совещания, внесут важный вклад в реализацию поставленных целей, достижение более высоких результатов в хлопководстве и устойчивое развитие отрасли.