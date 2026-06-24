Председательство в Парламентском союзе ОИС - свидетельство приверженности Азербайджана укреплению солидарности - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Председательство нашего парламента в Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС) является свидетельством приверженности Азербайджана укреплению солидарности и тесных связей в исламском мире.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова в ходе церемонии открытия 20-й сессии конференции ПС ОИС в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Спикер отметила, что развитие отношений с мусульманскими странами как на двусторонней основе, так и в рамках общих организаций является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

"ОИС и ее государства-члены постоянно демонстрировали солидарность с Азербайджаном в период оккупации наших территорий, а также на постконфликтном этапе. За последние тридцать лет в рамках ОИС и ПС ОИС было принято более ста решений и резолюций, осуждающих агрессию Армении и поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - сказала она.

С. Гафарова подчеркнула, что наша страна, придающая большое значение принципам исламской солидарности, активно участвует в продвижении и дальнейшем укреплении этой солидарности.

«Азербайджан выступил с такими инициативами, как Молодежный форум ОИС и Трудовой центр ОИС. Кроме того, наша страна организовала многочисленные мероприятия и выдвинула инициативы, направленные на продвижение исламской культуры и демонстрацию того, что ислам является религией мира и милосердия», — отметила она.

По ее словам, Азербайджан решительно поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, предусматривающего создание Государства Палестина со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе, согласно с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

«Эта позиция также находит отражение в деятельности Азербайджана в международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Аналогичная позиция сохранялась в период председательства нашего парламента в Азиатской парламентской ассамблее в 2024–2026 годах, а также в нынешний период председательства в Парламентской сети Движения неприсоединения.

Палестинский вопрос постоянно находился в повестке дня и нашел отражение в итоговых декларациях и решениях. В последние годы наша страна неоднократно оказывала гуманитарную и финансовую помощь для удовлетворения гуманитарных потребностей палестинского народа и продолжит эту поддержку в дальнейшем», — подчеркнула она.

Председатель добавила, что, несмотря на богатое историческое и культурное наследие, огромные природные и человеческие ресурсы, исламский мир сегодня сталкивается с серьезными вызовами, требующими решения. Бедность, социальное и экономическое неравенство, вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы, терроризм и экстремизм создают серьезные препятствия на пути устойчивого развития.

«Для преодоления этих вызовов и полной реализации имеющегося потенциала исламскому миру необходимы единство и солидарность, основанные на вечных исламских ценностях, таких как мир, толерантность, гармония и справедливость.

В мире, который становится все более сложным и взаимосвязанным, совместные действия мусульманских стран, поддержка друг друга и работа ради общих целей важны как никогда прежде.

Парламенты играют важную роль в решении всех этих вопросов. Как представители дружественных и братских народов, исповедующих одну веру, мы должны поощрять не противоречия и расколы, а солидарность, диалог и единство», — подчеркнула она.

По ее словам, Парламентский союз государств-членов ОИС стал важной и эффективной платформой для укрепления нашей солидарности и играет значимую роль в развитии сотрудничества, совместной деятельности и принятии решительных шагов во имя общих целей.

По мнению С. Гафаровой, устойчивое и инклюзивное экономическое развитие является общей целью наших стран. Достижение этой цели требует скоординированных усилий и приверженности сотрудничеству на всех уровнях, включая межпарламентское взаимодействие.

«Наши парламенты могут совместно работать над устранением препятствий для торговли и инвестиций, расширением таможенного сотрудничества и продвижением эффективного применения существующих механизмов торгово-экономической интеграции ОИС.

В то же время, поддерживая развитие безопасных, устойчивых и взаимосвязанных транзитно-логистических коридоров, мы можем укрепить региональную взаимосвязанность, облегчить торговлю и внести вклад в устойчивую экономическую интеграцию между государствами-членами ОИС.

Кроме того, развитие сотрудничества в сферах энергетической безопасности, возобновляемой энергетики и энергоэффективности также поможет нам в достижении общих целей», — отметила она.